Starosta města Uruapán ve státě Michoacán na západě Mexika byl zavražděn v průběhu sobotních oslav Dne mrtvých. Informovala o tom agentura AP, podle níž byl útočník na místě zastřelen. Starostové měst a další lokální politici se v Mexiku stávají terčem zločineckých kartelů bojujících o lokální vliv.
Carlos Manzo Rodríguez se účastnil oslav patrně největšího mexického svátku, když na něj přímo na náměstí uprostřed desítek lidí začal střílet jeho vrah. Kromě starosty zasáhl i jeho tělesného strážce a jednoho lokálního politika, kteří však útok přežili.

Federální ministr bezpečnosti Omar García Harfuch novinářům v neděli řekl, že útočník na starostu vystřelil sedmkrát a že politik zraněním podlehl po převozu do nemocnice. Vrah, jehož identitu úřady nezveřejnily, byl podle ministra zastřelen na místě.

Michoacán patří k nejnásilnějším mexickým státům, kde zločinecké kartely bojují o kontrolu nad cestami pro pašování drog. Starosta Manzo Rodríguez měl od prosince 2024, tři měsíce po nástupu do úřadu, ochranku. Ta byla posílena v květnu, uvedl García Harfuch bez upřesnění důvodů.

