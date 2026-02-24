Naslouchá kartelům, prohlásil Musk. Mexická prezidentka hrozí žalobou

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová zvažuje právní kroky proti americkému miliardáři Elonu Muskovi. Ten napsal, že mexická prezidentka říká, co jí našeptají členové drogových kartelů. V Mexiku byl v neděli zabit drogový boss Nemesio Rubén Oseguera Cervantes a Sheinbaumová v této souvislosti řekla, že je nesmyslné o Mexiku tvrdit, že je to stát řízený drogovými kartely.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký miliardář Elon Musk.

Musk v pondělí zveřejnil záznam vystoupení Sheinbaumové z loňského roku, kde mexická prezidentka odmítala návrat k protidrogové strategii známé pod názvem válka proti drogám, uvedla agentura EFE. „Říká jen to, co jí kartely řeknou, aby říkala,“ okomentoval vystoupení Musk.

Takové tvrzení ale Sheinbaumová odmítla. „Zvažujeme, zda učiníme nějaké právní kroky,“ uvedla prezidentka. Podle ní nemůže být pochyb o tom, že mexické úřady proti drogovým kartelům bojují. „Velká většina lidí uznává práci, kterou dělají ozbrojené síly a kterou děláme každý den, nejen pro bezpečnost,“ uvedla prezidentka.

Sheinbaumová už v minulosti odmítala tvrzení, která zaznívala například od amerického prezidenta Donalda Trumpa, že v Mexiku vládnou drogové kartely. O víkendu mexické složky zadržely ve spolupráci s Američany Oseguera Cervantes, jednoho z nejvýznamnějších drogových bossů v zemi známého pod přezdívkou El Mencho, který krátce po zásahu zemřel.

