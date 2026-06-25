Panika po zápase Čechů. Řidič se rozjel do davu slavících Mexičanů, 17 zraněných

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  13:36aktualizováno  13:36
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Do davu fanoušků v mexickém městě Cabo San Lucas, kteří slavili výhru mexické fotbalové reprezentace nad Českou republikou, vjelo auto. Řidič, který se z místa pokusil ujet, havaroval. Sedmnáct lidí je zraněných.

Po výhře domácího týmu Mexika nad Českem zaplavily davy fanoušků ulice. Divoce slavili například právě ve městě Cabo San Lucas ve státě Baja California Sur.

Řidič v Mexiku najel do lidí oslavujících vítězství fotbalové reprezentace
Fanoušci v mexické Toluce slaví vítězství nad českým národním týmem v rámci mistrovství světa. (24. června 2026)
Fanoušci v mexické Toluce slaví vítězství nad českým národním týmem v rámci mistrovství světa. (24. června 2026)
Fanoušci v mexické Toluce slaví vítězství nad českým národním týmem v rámci mistrovství světa. (24. června 2026)
20 fotografií

Právě v této oblíbené turistické destinaci se oslavy vymkly z ruky. Zdejší fanoušci se v nadšení vrhli na několik aut a zablokovali jim cestu. Podle záběrů na síti X obklíčili velký černý vůz, lomcovali s ním a tlačili se na okna. Jeden fanoušek dokonce vyskočil na kapotu.

Řidič prudce zrychlil, aby se ze spárů fanoušků vymanil, a i s nadšencem na kapotě se pokusil ujet. Zamířil přímo do davu, který se koncentroval opodál, a s vozem havaroval. Fanoušci se na něj poté vrhli. Zraněno bylo nejméně 17 lidí. Několik skončila v nemocnici a jejich stav není známý. Úřady případ vyšetřují.

Česká fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa rozloučila porážkou. V Mexiku zaostala 0:3 proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla pětiminutovka na startu druhého poločasu, kdy se po chybách obránců trefili Chávez a Quiňones. Úplně na konci slavil ještě Fidalgo. Rozdíl třídy.

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