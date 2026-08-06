Přijeli k němu na motorce a... V Mexiku v přímém přenosu zastřelili influencera

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  13:40aktualizováno  13:40
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V mexickém městě Culiacán tento týden zastřelili mladého influencera v okamžiku, kdy živě vysílal z parkoviště u rychlého občerstvení. Motiv činu zatím není znám, podle místní prokuratury však zřejmě souvisí s násilnostmi drogových kartelů. Za dva roky války dvou frakcí drogového kartelu Sinaloa bylo v Mexiku zavražděno nejméně deset influencerů.

Pětadvacetiletého Césara Gastéluma zastřelili v úterý večer, když streamoval svou návštěvu restaurace KFC se dvěma kamarády. V tu chvíli jeli kolem dva muži na motorce a jeden z nich influencera zastřelil. Pak oba ujeli.

Mexického influencera zastřelili během živého vysílání. Útok se odehrál před restaurací
Mexický influencer César Gastélum (26. července 2025)
Mexická policie a armáda vyšetřuje vraždu influencera Césara Gastéluma. (4. srpna 2026)
Mexická policie a armáda vyšetřuje vraždu influencera Césara Gastéluma. (4. srpna 2026)
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Gastélum podle stanice BBC Mundo natáčel humorná videa o luxusním životním stylu, cestování, nočním životě či autech. Podle místních úřadů neoznámil, že by mu někdo vyhrožoval, ani nebyl vyšetřován kvůli napojení na organizovaný zločin.

Klobouk jako znamení?

Osudným se mu mohlo stát to, že měl na hlavě bílý klobouk. Ten je ve válce frakcí kartelu Sinaloa považován za symbol jedné z nich, zvané La Mayiza. Ta ho totiž nechávala na svých obětech, které zastřelila na ulici. Její konkurenční odnož Los Chapitos pokládala na mrtvoly pizzu nebo krabici od pizzy.

Gastélum nebyl ani na seznamu, který byl na letácích, jež loni v lednu shodil jeden z gangů z letadla do ulic města Culiacán. Šlo o seznam pětadvaceti influencerů a hudebníků, z nichž čtyři už byli na letácích označeni jako „odstranění“ a další dva byli od té doby rovněž zastřeleni.

Rozmach narkoinfluencerů

V Mexiku se v posledních letech objevil trend takzvaných narkoinfluencerů, z nichž někteří s drogovými kartely přímo spolupracují, jiní se jen zabývají tímto tématem a další mají s jejich členy třeba intimní vztah. To byl i případ třiadvacetileté Valerie Márquezové, kterou loni v květnu rovněž zastřelili v živém vysílání, když ve svém salonu krásy natáčela jedno z videí.

Mexické kartely podle BBC Mundo ale využívají influencery i k propagandě, stejně jako dříve používali k oslavování svých vůdců hudebníky. „Influenceři propagují narkokulturu mnohem efektivněji než písně, už to není prostřednictvím metafor, není to fikce, ale reálný život,“ uvedla Claudia Arruňadaová z Iberoamerické univerzity (UIA) v mexické metropoli.

Narkoinfluenceři propagují snadný život, okázalost či vzdor policii. „Když modelem úspěchu už není systematické budování kariéry, ale spíše raketový úspěch, stávají se sociální média a svět drog nevědomky spojenci,“ řekla Arruňadaová s tím, že oba světy spojuje i konzumní život a luxus jako nejvyšší hodnota.

Spolupráce influencerů s drogovými kartely může spočívat i v praní špinavých peněz, přičemž influenceři vydělávající díky vysokému počtu zhlédnutí fungují jako zástěrka.

Obětí gangů se však influencer může stát, aniž by se podílel na nelegálních aktivitách. „Být dnes v Culiacánu mladý, viditelný a okázalý z vás může udělat terč,“ dodává BBC Mundo.

Culiacán

Culiacán

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