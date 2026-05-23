NASA sledovala propadání mexického hlavního města za použití nového družicového systému NISAR od října loňského roku do letošního ledna. To je období, kdy hlavní město zaznamenává obvykle méně srážek. Podle výsledků pozorování se část města propadala tempem přes dva centimetry za měsíc, rychlost však není ve všech částech metropole stejná.
Subsidenci způsobuje nadměrné využívání podzemních vod a přispívají k ní skladba geologického podloží i váha budov. Mexické hlavní město totiž vzniklo na vysušených jezerech.
V 80. letech se fenomén dotkl městské katedrály, když se jedna ze dvou zvonic začala více propadat a naklánět než druhá, připomněl deník Le Monde.
„Největší obtíže způsobuje to, že propadání není rovnoměrné, jak ukázal případ katedrály,“ uvedl ředitel pro analýzu rizik mexického hlavního města Rafael Marin Cambranis. Podle odhadů radnice se centrum města propadlo o zhruba deset až 15 metrů za jedno století.
Propadání však způsobuje i velké problémy pro fungování kanalizace, metra či jiné podzemní infrastruktury. Týká se také hlavního mezinárodního letiště v mexické metropoli, které se podle záznamů NASA nachází v oblasti, kde je subsidence nejsilnější. Každý rok je tak nutné upravovat plochu dráhy, aby byla použitelná.
Mexické úřady se snaží zavádět opatření, která by dopady propadání města zmírnila. V roce 2025 zahájily program s názvem vodní akupunktura, který spočívá ve vstřikování dešťové vody do podzemí. Úřady si od toho slibují také efektivnější využití dešťové vody.
Další možností, jak zmírnit subsidenci, je podle expertů snížit využívání podzemních vod.