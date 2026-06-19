Mexická starostka zinscenovala vlastní únos. Výkupné mělo zakrýt zpronevěry

Nápolesová patří ke straně Morena prezidentky Claudie Sheinbaumové, která z boje proti korupci učinila úhelný kámen své politiky.
Podle prokuratury byla Nápolesová předvolána na 9. července k soudu, aby se zodpovídala ze „zinscenování únosu“. Na rozdíl od jejího manžela a švagra, kteří jsou na útěku, na ni nebyl vydán zatykač.
Ozbrojení muži starostku donutili vystoupit z auta a následně ji odvezli. Během zajetí jí vyhrožovali smrtí, pokud nezaplatí zmíněné výkupné. Údajně jí radili, aby si peníze opatřila z prostředků města, pokud takovou částku nemá k dispozici. Starostka tvrdí, že využila chvilky nepozornosti únosců k útěku.
Vyšetřování ale odhalilo nesrovnalosti v této verzi událostí, což vedlo k podezření, že Nápolesová únos fingovala za přispění manžela a švagra, uvádí prokuratura.
Svá tvrzení opírá o výpovědi tří únosců, kteří již jsou ve vazbě, a také o nahrávky více než 150 telefonních hovorů mezi starostčiným manželem a únosci, v nichž únoscům nabízel v přepočtu necelých 592 tisíc korun.
Starostka města Tenancingo, které leží asi 70 kilometrů jihozápadně od hlavního města, obvinění odmítla. Uvedla, že je připravena spolupracovat s vyšetřovateli, aby skuteční viníci neunikli trestu.
Za fingování únosu hrozí v Mexiku až 16 let za mřížemi.