Mexický záliv je starší než USA. Prezidentka se postavila Trumpovi

Budoucí americký prezident Trump v úterý oznámil, že chce přejmenovat zmíněnou část Atlantského oceánu na Americký záliv. To Sheinbaumová odmítla. „Mexický záliv je mezinárodně uznávaným názvem,“ poukázala prezidentka. Při tiskové konferenci nechala ukázat reprodukci mapy z roku 1607, kde se název Mexický záliv již vyskytuje. Mexičtí představitelé poukázali, že název je tak výrazně starší než samotné Spojené státy, které vznikly v roce 1776.

Sheinbaumová také odmítla Trumpův výrok, podle kterého v Mexiku vládnou drogové kartely. „Domnívám se, že prezident Trump je špatně informovaný,“ uvedla prezidentka s tím, že „v Mexiku vládne lid“.

V některých částech Mexika je však výskyt drogových kartelů velmi silný a zločinecké organizace ovlivňují řízení některých úřadů skrze výhrůžky, korupci či vraždy. Mexiko se už mnoho let snaží aktivity kartelů omezit a snížit kriminalitu v zemi. To za svůj cíl označila i Sheinbaumová, která krátce po vstupu do úřadu loni v říjnu představila svou bezpečnostní strategii.

Sheinbaumová zopakovala, že Mexiko chce mít konstruktivní vztahy s novým americkým prezidentem. Ten zemi pohrozil zavedení cel po vstupu do úřadu a někteří Trumpovi spolupracovníci v uplynulých měsících uvažovali o vojenských operacích proti drogovým kartelům v Mexiku. Trump také uvedl, že kartely nechá označit za teroristickou organizaci, což by podle analytiků mohlo vojenské údery umožnit.

Perský, či Arabský záliv?

Spory ohledně správného názvu průlivů nejsou ničím novým. Například v roce 2023 při příležitosti tradičního blízkovýchodního fotbalového mistrovství Arabian Gulf Cup v Iráku opět vypukl spor mezi Íránem a arabským světem. Írán žádal, aby se Arabskému záliv říkalo Perský, přičemž odkazoval na historické dokumenty. OSN uznává, že termín je prvně spojen s perským králem Dareiem I. a používá proto označení Perský záliv.

Termín Arabský záliv vzešel později, v době nacionalistického panarabismu. Arabské země jej od té doby používají. Američtí představitelé jej jako gesto respektu vůči svým arabským spojencům též začali zmiňovat. Nicméně, oficiálně Washington podle doporučení Výboru pro cizí názvy používá označení Perský záliv, přičemž druhý termín je podle něj přijatelný v neformální komunikaci s arabskými činiteli.

Jiným příkladem je Lamanšský průliv. Britové jej označují za Anglický průliv, pro Francouze je La Manche. Většina zemí světa uznává francouzskou variantu, včetně Česka.