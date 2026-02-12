Neobvyklá spolupráce. Mexické námořnictvo a pobřežní stráž USA zabavily tuny kokainu

„Operace byla provedena v rámci dvojstranné spolupráce a mimo výlučnou ekonomickou zónu, tedy mimo mexické teritoriální vody. Zabavili jsme asi 188 balíků s několika tunami nejspíše kokainu,“ uvedlo mexické námořnictvo.
Droga se našla na palubě lodi plující západně od ostrova Clarión, který se nachází přibližně 1100 kilometrů západně od mexického přístavu Manzanillo. Námořnictvo rovněž oznámilo zatčení neupřesněného počtu osob.
Toto neobvyklé společné nasazení se odehrálo na pozadí napětí mezi oběma zeměmi poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil pozemním útokem na kartely obchodníků s drogami.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v minulosti řekla, že nepovolí vstup amerických vojáků do Mexika, aby tam prováděli jakékoliv akce.
Trump také pohrozil uvalením cel na sousední zemi jako prostředek nátlaku, aby mexické úřady zvýšily počet zatčených i množství zabavených drog.
Washington ve středu ráno oznámil, že na společných hranicích zneškodnil bezpilotní letouny patřící mexickým kartelům. To vedlo k několikahodinovému uzavření amerického letiště v El Pasu. Sheinbaumová naopak řekla, že její vláda o dronech žádné zprávy nedostala.