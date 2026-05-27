Mexiko dopadlo synovce El Chapa. Na člena slavného kartelu čeká i USA

  7:07aktualizováno  7:07
Mexické bezpečnostní složky zadržely v pohraničním státě Sonora synovce drogového bosse Joaquína Guzmána, známého jako El Chapo, na něhož je ve Spojených státech vydán zatykač. Oznámil to mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch na síti X, informovala agentura AFP. Harfuch identifikoval zadrženého pouze jako Isaie N.
Prodavač novin aranžuje noviny informující o zatčení mexického drogového bosse Ismaela „El Mayo“ Zambady a Joaquina Guzmana Lopeze, Guzmanova syna „El Chapo“, v mexickém El Pasu v Texasu. | foto: Reuters

Mexická média však uvedla, že jde o Isaiho Martíneze Zepedu.

Podle tamních médií byl Zepeda zadržen už v roce 2008, není ale jasné, kdy byl z vězení propuštěn. Mluvčí ministerstva bezpečnosti agentuře AFP sdělil, že úřady k těmto informacím zatím nemají bližší podrobnosti.

El Chapo byl po desetiletí nejmocnějším drogovým bossem v Mexiku a zhruba 25 let vedl kartel Sinaloa, který pašoval drogy do Spojených států a proslul brutalitou vůči každému, kdo ohrožoval jeho operace. Guzmán byl v roce 2019 odsouzen americkým soudem k doživotnímu trestu a nyní si jej odpykává ve věznici ve státě Colorado.

Ve Spojených státech jsou kvůli obvinění z obchodování s drogami uvězněni také dva El Chapovi synové Ovidio a Joaquín.

