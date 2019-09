Mezi 21 vyloučenými konzervativci je i vnuk Winstona Churchilla. Tohle přesně plánovali, posteskl si

Londýn Jedním z 21 konzervativních poslanců, které strana vyloučila po jejich hlasování pro možnost zastavení tvrdého brexitu, je i vnuk bývalého britského premiéra Winstona Churchilla. Jednasedmdesátiletý Nicholas Soames v Dolní sněmovně zastupuje oblast Mid Sussex a členem konzervativní strany byl 37 let. Vyloučení přišlo na den přesně 80 let poté, co Spojené království vyhlásilo válku Německu, načež se Churchill stal prvním lordem admirality.

„Šéf poslaneckého klubu mi řekl, že bude jeho nepříjemnou povinností mi zítra (ve středu) oznámit, že jsem vyloučený z klubu konzervativců,“ řekl Soames v rozhovoru s BBC. Svůj konec mezi konzervativci nazval „důsledkem války“. Proti své straně podle svých slov hlasoval za 37 let pouze třikrát. PŘEHLEDNĚ: Konzervativci ztratili většinu. Co to znamená a bude ‚tvrdý brexit‘? Churchillův vnuk a dlouholetý poslanec konzervativců vzhledem k okolnostem nebude v příštích volbách znovu kandidovat. „Je politováníhodné, že to bylo podle mě celé naplánované,“ nechal se Soames slyšet. „Přesně tohle chtěli, teď se pokusí vyvolat předčasné volby,“ dodal. Johnson už oznámil, že toto ve středu v parlamentu skutečně navrhne. Jak upozornil server Washington Post, podle expertů je na vyhazovu ironická skutečnost, že Johnson opakovaně chválil odkaz válečného premiéra. „Už když jsem vyrůstal, neměl jsem o tom žádné pochyby. Churchill byl rozhodně ten největší státník, kterého Británie kdy měla,“ napsal Johnson v Churchillově biografii v roce 2014. Hlasovali jste pro zablokování brexitu bez dohody? Vyloučíme vás, vzkázali konzervativci 21 poslancům Podle mínění labouristického poslance Andrewa Adonise by sám Churchill byl vyloučen, pokud by v jeho době byla strana řízena nynějším stylem. Postavil se totiž proti smířlivé politice tehdejšího premiéra Nevilla Chamberlaina na mnichovské konferenci v roce 1938, kde se rozhodovalo o osudu československých Sudet. Mezi 21 poslanci, kteří v úterý zvedli ruku pro zařazení hlasování proti tvrdému brexitu na program, byl také bývalý ministr financí Philip Hammond a někdejší několikanásobný ministr Keneth Clarke. I ti jsou nyní vyloučeni z poslaneckého klubu, což jim v praxi znemožňuje být znovu zvoleni do parlamentu.