Mezi Alžírskem a Marokem opět přituhuje. Spory budí obavy ve Španělsku, ohrožují totiž dodávky plynu

Od obvinění z účasti na záměrně zakládaných smrtících požárech přes přerušení diplomatických vztahů až po uzavření důležitého plynovodu. A pak je tu trvající problém Západní Sahary. Vztahy mezi sousedícími severoafrickými státy Alžírskem a Marokem jsou sice nevalné již desítky let, v průběhu posledních týdnů však nabraly nebývale sestupnou trajektorii. A spory mezi Alžírem a Rabatem se tentokrát otisknou i do Evropy, zejména do Španělska.