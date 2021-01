Mezi republikány se mluví o možnosti Trumpova odvolání, i když mu do konce mandátu zbývá jen 13 dní

Washington Mezi americkými republikány přibývá těch, kteří prosazují odvolání prezidenta Donalda Trumpa z úřadu, i když mu do konce mandátu zbývá 13 dní. Reagují na středeční násilí v Kapitolu, kam v době, kdy se Kongres sešel k potvrzení výsledku prezidentské volby, vtrhli Trumpovi stoupenci podněcovaní jeho nepodloženými výroky o volebních podvodech.

Čtyři z republikánů se vyslovili pro aktivaci 25. ústavního dodatku, několik dalších navrhuje odvolání prostřednictvím trestního stíhání.

Jak uvádí agentura Reuters, šokující středeční události vyvolaly otázky, zda by neměl být Trump označen za nezpůsobilého setrvat v úřadu, nebo být obviněn z trestného činu. Prezident může být úřadu zbaven buď aktivací 25. dodatku, nebo odvoláním z funkce takzvaným impeachmentem. V obou případech by jeho úřad převzal viceprezident Mike Pence.



Pro odvolání Trumpa se nejdříve vyslovilo několik demokratů, teď se k nim podle stanice CNN připojuje i část republikánů.¨

Pro aktivaci 25. článku ústavy jsou šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer i republikánský poslanec Adam Kinzinger. „Vše nasvědčuje tomu, že je prezident nezvladatelný a není nejen schopen dostát povinnostem a přísaze, ale ani udržet si kontakt s realitou,“ řekl Kinzinger.

Schumer vyzval Trumpovu vládu, aby prezidenta zbavila úřadu. Útok na Kapitol byl podle něj projev „vzpoury proti Spojeným státům rozpoutaný prezidentem“. „Tento prezident by neměl být v úřadu ani o den déle,“ sdělil Schumer a vyzval Pence a vládu k aktivaci dodatku 25.



Mezi demokratickými poslanci koluje návrh žaloby na zahájení procesu Trumpova svržení pomocí impeachmentu. Poslanec z Demokratické strany David Cicilline oznámil, že návrh připravil s kolegou Tedem Lieuem a Benem Raskinem.

Jeden z článků 25. ústavního dodatku řeší situaci, v níž prezident není schopen vykonávat svou práci, ale sám neodstoupí. Navrhovatelé měli na mysli situaci, kdy je prezidentova schopnost oslabena fyzickou či mentální nemocí. V širší interpretaci se ale uvádí, že se dá tato pasáž použít i v situaci, kdy se prezident chová nebezpečným způsobem.

Aby mohl být 25. dodatek aktivován, musel by viceprezident Pence a většina Trumpova kabinetu prohlásit, že prezident není schopen dostát svým povinnostem, a odvolat ho. Pence by se pak ujal prezidentského úřadu. Trump může pak prohlásit, že je schopen úřad vykonávat dál, a pokud se tomu většina kabinetu a Pence nepostaví, pak v úřadě bude pokračovat. Pokud s tím ale souhlasit nebudou, musí o věci rozhodnout Kongres a do té doby bude v prezidentském úřadu Pence. K odvolání prezidenta by se musely vyslovit dvě třetiny v obou kongresových komorách.

Profesor práv z univerzity v Coloradu Paul Campos se domnívá, že by se hlasování protahovalo, dokud by Trumpův mandát neskončil, což se stane 20. ledna. Campos řekl, že odvolání prostřednictvím 25. dodatku by bylo rychlejší než cestou impeachmentu a bylo by vhodnější. „Pence by se mohl stát prezidentem hned, zatímco obvinění a impeachment zaberou několik dní,“ řekl Campos.

Podle CNN odvolávající se na zdroje z Republikánské strany začali o možnosti aktivace dodatku 25 diskutovat někteří členové kabinetu. CNN vyjmenovává prominentní republikány, kteří s Trumpovým chováním nesouhlasí. Mezi prvními je senátor Mitt Romney, který jako jediný z republikánů loni hlasoval pro obvinění Trumpa a zahájení impeachmentu. Nyní ho označil za „sobce, který uvádí v omyl své stoupence“. Bývalý republikánský prezident George Bush mladší označil pohled na středeční „vzpouru v Kapitolu za srdcervoucí a nechutnou“. Události nepřežili čtyři lidé.