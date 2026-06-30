Mezi Rusy zavládl největší ekonomický pesimismus za 20 let, ukazuje průzkum

Podle Gallupu 60 procent respondentů v Rusku uvedlo, že se zhoršují ekonomické podmínky ve městě nebo oblasti, kde žijí. Jen 27 procent se domnívalo, že se zlepšují, a devět procent mělo za to, že zůstávají stejné.
Na otázku ohledně životní úrovně 56 procent uvedlo, že se zhoršuje, 29 procent řeklo, že se zlepšuje, a 14 procent nezaznamenalo žádnou změnu.
Telefonický průzkum mezi 1000 Rusy, provedený mezi 14. březnem a 6. květnem, odráží podle Reuters pochmurnou náladu v ruské společnosti ještě před prudkým zhoršením situace se zásobováním pohonnými hmotami v tomto měsíci. V době vysoké sezonní poptávky začal v mnoha částech země nedostatek benzinu a nafty poté, co Ukrajina zesílila útoky na ropné rafinerie.
Důvěra v ruskou armádu klesla podle Gallupu na 66 procent z 80 procent v roce 2022, kdy prezident Vladimir Putin nařídil rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Důvěra ve vládu klesla ve stejném období na 53 procent z 66 procent.
Gallup rovněž zveřejnil výsledky průzkumu provedeného na Ukrajině. Ukázal, že spokojenost s počínáním vedení Spojených států klesla na sedm procent, přičemž 79 procent respondentů konání americké administrativy neschvalovalo.
Za poslední dvě desetiletí průzkumů ve více než 140 zemích nezaznamenal Gallup u žádné jiné země větší pokles podpory Spojených států za pět let než právě na Ukrajině.
Ukrajina se již pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Americký prezident Donald Trump i přes občasnou kritiku Ruska a Vladimira Putina tlačil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal mírovou dohodu za podmínek, které Kyjev považuje za nepřijatelné. Loni mu v Bílém domě řekl, že nemá v ruce „žádné karty“.
Gallup uvedl, že 24 procent respondentů sdělilo, že by Ukrajina měla pokračovat v boji až do vítězství, zatímco 66 procent uvedlo, že by měla co nejdříve usilovat o vyjednání ukončení války. Tyto ukazatele se od loňska téměř nezměnily.