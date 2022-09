Hrozí katastrofa, řekl o Záporoží šéf MAAE. Lavrov chce vysvětlení

„Hrajeme si s ohněm a mohlo by se stát něco opravdu velmi katastrofického,“ řekl v úterý na jednání v New Yorku Grossi. Šéf MAAE se minulý týden spolu s dalšími odborníky ze své organizace osobně vydal do Záporožské jaderné elektrárny, aby zhodnotil tamní situaci.

V úterý zveřejněná zpráva konstatuje, že inspekce MAAE zaznamenala škody v blízkosti reaktorových budov i poškozenou infrastrukturu. MAAE také uvedla, že její inspektoři v elektrárně potvrdili přítomnost ruských vojáků a vojenských vozidel a vybavení.

Lavrov agentuře Interfax řekl, že Moskva požaduje další informace o zjištěních MAAE a odeslala příslušnou žádost. „Je potřeba dalších vysvětlení, protože ve zprávě je řada otázek. Nebudu je teď vyjmenovávat, ale požádali jsme o objasnění generálního ředitele MAAE,“ řekl Lavrov.

Ruský prezident Vladimir Putin pak ve Vladivostoku zopakoval ruská obvinění, že Ukrajina záporožskou elektrárnu ostřeluje, a ohrožuje tím jadernou bezpečnost Evropy. Tvrdil také, že Rusko v jejím areálu nemá žádný vojenský materiál.

Agentura vyzvala k ukončení bojů v areálu jihoukrajinského zařízení a v jeho okolí. „Nyní je potřeba, abychom se bezodkladně dohodli na vytvoření ochranného štítu nebo bubliny kolem zařízení,“ sdělil Grossi v rozhovoru s americkou stanicí CNN. K vytvoření demilitarizované zóny kolem elektrárny vyzval na zasedání Rady bezpečnosti také generální tajemník António Guterres.

Návrh ale v minulosti opakovaně odmítla Moskva, která tvrdí, že na elektrárnu útočí ukrajinské síly. Také v úterý se proti myšlence vytvoření demilitarizované zóny postavil ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja. „Ukrajinci by okamžitě vtrhli dovnitř a všechno zničili. My elektrárnu chráníme,“ řekl podle agentury AP novinářům tento ruský diplomat.

Německý velvyslanec při OSN Thomas Zahneisen naopak na zasedání Rady bezpečnosti připsal zodpovědnost za nebezpečnou situaci v elektrárně Rusku. „To Rusko elektrárnu militarizovalo. To Rusko tam rozmístilo (armádní) vybavení a vojáky,“ citovala německého velvyslance agentura DPA.

Kyjev i Moskva se vzájemně obviňují z ostřelování areálu elektrárny a z útoků v jeho blízkosti. Obě strany zároveň odmítají, že by na zařízení útočily.

1. září 2022