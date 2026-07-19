V Miami zadrželi bratry Tateovy, Británie je viní ze znásilnění a obchodu s lidmi

Prokuratura však nově vznáší další závažná obvinění na základě nových důkazů od policie z Bedfordshire. Ta rozšiřují případ o další čtyři oběti, čímž celkový počet domnělých obětí vzrostl na sedm.
Devětatřicetiletý Andrew Tate nově čelí sedmi obviněním ze znásilnění, třem z organizování či napomáhání obchodu s lidmi a třem z ublížení na zdraví. Navíc proti němu stojí devatenáct dodatečných obvinění z trestných činů souvisejících s neslušnými obrázky dětí a extrémní pornografií.
Britská prokuratura už loni v květnu oznámila, že proti bratrům vznesla celkem 21 obvinění, mimo jiné ze zneužívání žen v letech 2012 až 2015 v oblasti severně od Londýna, kde vyrůstali. Bratři tato obvinění popírají.
Tato původní obvinění se tehdy týkala tří obětí. Tristan Tate při nich čelil jedenácti bodům, které zahrnovaly tři znásilnění, šest ublížení na zdraví a dva případy obchodu s lidmi. Andrew Tate čelil deseti bodům, konkrétně třem znásilněním, čtyřem ublížením na zdraví, dvěma případům obchodu s lidmi a jednomu řízení prostituce pro zisk.
Tateovi, kteří propagují hypermaskulinitu a mají na sociálních sítích miliony sledujících, se v roce 2016 přestěhovali do Rumunska. Tam byli v roce 2022 zatčeni a obviněni z účasti na podvodech, jejichž cílem bylo lákat ženy za účelem sexuálního vykořisťování. Minulý rok v únoru se přesunuli do Spojených států.
Andrew Tate proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen.
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24. března 2025