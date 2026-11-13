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Výpadek Microsoftu pokračuje. Outlook a další služby stále nefungují

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  8:19aktualizováno  8:19
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Microsoft má problémy s řešením potíží, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé jeho internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že snahy o odstranění závad nepostupují podle očekávání. Dodala, že na nápravě situace dál pracuje.

Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkají s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky zasáhly i komunikační službu Teams nebo Copilot využívající umělou inteligenci.

Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.

„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.

Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.

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