Výpadek Microsoftu pokračuje. Outlook a další služby stále nefungují

Kvůli výpadkům služeb Microsoftu se potýkají s problémy uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky zasáhly i komunikační službu Teams nebo Copilot využívající umělou inteligenci.
Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí potíže se službami Microsoftu také uživatelé v České republice.
„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb,“ napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení.
Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.