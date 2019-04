Migrace Afričanů do Evropy je pozitivní fenomén, říká miliardář ze Súdánu

Yamoussoukro Na migraci Afričanů do Evropy a do Severní Ameriky by se mělo pohlížet jako na pozitivní fenomén, ne jako na hrozbu. Řekl to v rozhovoru s agenturou AP miliardář původem ze Súdánu Mo Ibrahim, který zároveň odmítl názor, že by afričtí migranti zaplavovali Evropu.

„Migrace je zdravá. Není to nemoc,“ řekl Ibrahim. Podle něj je aspirací, nikoli zoufalstvím, a ti kdo migrují, jsou většinou schopní, ambiciózní mladí lidé, kteří míří za prací a chtějí si vybudovat úspěšný život. Přinášejí bohatství do zemí, do kterých se vydají, prohlásil miliardář.



Ibrahim také citoval statistiky, aby vyvrátil názory protimigračních politiků, kteří tvrdí, že Afričané zaplavili Evropu. Podle něj 70 procent afrických migrantů zůstává na africkém kontinentu.

Odborníci na víkendové konferenci pořádané v hlavním městě Pobřeží slonoviny Ibrahimovou nadací uvedli, že Afričané tvoří zhruba jen 14 procent světové populace migrantů. Podíl Asiatů je až 41 procent a Evropanů 23 procent.

Dvaasedmdesátiletý filantrop vydělal své jmění díky africké telekomunikační společnosti Celtel. Nyní žije v Británii a tvrdí, že africké země by měly zlepšit vzdělání a pracovní příležitosti pro mladé. Postavil se také za zlepšení situace v zemědělství. „Ano, IT a technologie jsou důležité, ale zemědělství je cestou pro budoucnost Afriky,“ prohlásil.