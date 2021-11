Naše síly pomáhaly migrantům přes hranice do Polska, přiznal Lukašenko. Do Běloruska je prý nezval

Na otázku, zda běloruské bezpečnostní síly migrantům pomáhaly v překonávání hranic, Lukašenko reagoval: „Myslím, že je to dost dobře možné. Jsme Slované. Máme srdce. Naši vojáci vědí, že migranti míří do Německa.“

„Možná jim někdo pomohl. Nebudu to ani zjišťovat,“ dodal Lukašenko. Upřesnil, že pokud budou migranti do Běloruska nadále proudit, nebude se je snažit zastavit, protože ví, že Bělorusko není jejich cíl.

Lukašenko však popřel, že by Minsk běžence do země zval a snažil se tak vyvolat migrační krizi. „Nepozval jsem je sem. A abych byl upřímný, nechci, aby cestovali přes Bělorusko,“ zdůraznil podle stanice BBC.

V pondělí přešli běženci z provizorního stanového tábora v doprovodu běloruské policie až k hranici u přechodu Bruzhi-Kuźnica. Dříve někteří migranti BBC řekli, že jim běloruské bezpečnostní složky dávají nůžky na dráty, aby mohli překonat plot v místech, kde není tolik členů polské ostrahy hranic.

Polské ministerstvo obrany také tento týden uvedlo, že sami členové běloruských bezpečnostních oddílů pod příkrovem tmy stříhali díry v hraničním oplocení.

Varšava také viní Minsk, že vybavil migranty zábleskovými granáty, které vydávají nepříjemný zvuk a ostré světlo. Agentuře Reuters běženci popsali, že je běloruské a polské bezpečnostní složky opakovaně postrkují tam a zpět.

Polská pohraniční stráž za čtvrtek zaregistrovala 255 pokusů o nelegální překročení hranice. Podle ministra obrany Mariusze Blaszczaka, který v pátek hovořil s televizí Polsat, se migranti pokusili hranici překročit i v noci na pátek.

„Lukašenko migranty podvedl“

Na polské území se zkusily dostat i dvě velké skupiny migrantů - jedna podle pohraničníků čítala 500 a druhá 50 lidí, uvedl deník Gazeta Wyborcza. Podle ostrahy hranic byli tito lidé agresivní.



„Tato noc se nelišila od předchozích, byly pokusy o násilné překročení hranice. Ale byly použity jiné metody,“ uvedl šéf polského resortu obrany. Zatímco v úterý podle něj polští policisté a vojáci odrazili masový pokus o překonání hranice u přechodu Kuźnica-Bruzhi, nyní se pokoušejí do Polska přejít menší skupiny lidí na jiných místech.

„Jsou to skupiny čítající asi tucet lidí, někdy několik desítek osob. Takových pokusů bylo za uplynulou noc několik, ale jsme připraveni,“ prohlásil Blaszczak. Režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka nyní podle něj přemýšlí, co dále. „Lukašenko si přivezl lidi z Blízkého východu a teď má problém, co s nimi. Podvedl je, slíbil jim, že půjdou do západní Evropy,“ uvedl ministr.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože kvůli výjimečnému stavu v polském pohraničním pásmu nemají do oblasti přístup novináři či humanitární organizace.

Ochránci lidských práv viní Varšavu, že migranty, kterým se podaří proniknout do Polska, bezpečnostní složky zatlačují zpět přes hranici a neumožňují jim požádat o azyl, na což mají podle mezinárodního práva nárok. V drsných podmínkách, které v polsko-běloruském pohraničí panují, zemřelo v posledních týdnech nejméně 12 lidí, uvedla agentura AP.