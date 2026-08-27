Část demonstrantů večer zamířila na pláž, kde pobývají migranti, kteří odmítli provizorní ubytování od místních úřadů, ale policie střetům zabránila slzným plynem.
Ve středu se v Ceutě podle deníku El País konala asi zatím největší manifestace od konce července, kdy tam z Maroka nelegálně vniklo až 80 tisíc lidí. Sedm až deset tisíc migrantů ve městě zůstává, napsal španělský deník.
Podle něj při středečním protestu jeho účastníci mávali španělskými vlajkami a křičeli „vyhostěte vetřelce“ či „delegáte rezignuj“ s odkazem na zástupce španělské vlády v tomto autonomním městě.
„Zabrali pláže, zničili obchod a ve čtvrtích šíří strach. Teď nebudeme moct ani sportovat, a stále nevíme, kdy začne školní rok. Není správné, aby si město takto přivlastňovali,“ řekl Jaime Barrios ze Ceuty, která má asi 84 tisíc obyvatel a v níž bylo před touto migrační krizí jen jedno přijímací středisko pro migranty s kapacitou asi 500 lůžek.
Španělská vláda tento měsíc vytvořila v Ceutě několik provizorních ubytování mimo jiné ve školách, v bývalé továrně či na hřišti kasáren, kde postavila velké stany. Jako ubytovna pro migranty měla sloužit i sportovní hala, od čehož ale úřady po protestech místních obyvatel nakonec ustoupily.
Španělské ministerstvo školství podle čtvrtečních zpráv médií potvrdilo, že školní rok v Ceutě začne podle plánu 8. září a že ve městě posílí policejní hlídky, aby zajistily bezpečnost dětí ve veřejné dopravě i u škol. Dvě školní budovy, které sloužily jako dočasné ubytování migrantů, už byly vyklizeny, aby se do nich mohly vrátit děti.
V Ceutě je mezi tisíci migrantů i nejméně 2900 nezletilých bez doprovodu. Španělská levicová vláda plánuje asi 500 dívek přesunout do evropské části země a rozdělit je mezi španělské autonomní regiony. Některé z regionů už to ale odmítly, například pravicová vedení madridského regionu a Aragonie, která stejně jako obě velké pravicové opoziční strany požadují, aby byli do Maroka vráceni všichni migranti, včetně nezletilých.