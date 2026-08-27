Vyhostěte vetřelce! protestovali v Ceutě proti migraci. Maročané útočili na vojáky

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  14:12aktualizováno  14:12
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Ve španělské Ceutě ve čtvrtek policie zatkla 12 Maročanů podezřelých z ranního útoku na vojáky, kteří v tomto městě na severu Afriky dohlížejí na bezpečnost. Skupina 30 až 40 migrantů házela na vojáky v autě kamení a čtyři z nich zranila, uvedlo policejní ředitelství města. Incident mohl souviset se středečním protestem tisíců obyvatel Ceuty proti vládě i přítomnosti většího počtu migrantů.

Část demonstrantů večer zamířila na pláž, kde pobývají migranti, kteří odmítli provizorní ubytování od místních úřadů, ale policie střetům zabránila slzným plynem.

Demonstranti mávají španělskými vlajkami během demonstrace na protest proti migrační krizi v Ceutě. (26. srpna 2026)
Demonstrace v Ceutě proti masovému přílivu migrantů. (26. srpna 2026)
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Demonstranti mávají španělskými vlajkami během demonstrace na protest proti migrační krizi v Ceutě. (26. srpna 2026)
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Ve středu se v Ceutě podle deníku El País konala asi zatím největší manifestace od konce července, kdy tam z Maroka nelegálně vniklo až 80 tisíc lidí. Sedm až deset tisíc migrantů ve městě zůstává, napsal španělský deník.

Podle něj při středečním protestu jeho účastníci mávali španělskými vlajkami a křičeli „vyhostěte vetřelce“ či „delegáte rezignuj“ s odkazem na zástupce španělské vlády v tomto autonomním městě.

„Zabrali pláže, zničili obchod a ve čtvrtích šíří strach. Teď nebudeme moct ani sportovat, a stále nevíme, kdy začne školní rok. Není správné, aby si město takto přivlastňovali,“ řekl Jaime Barrios ze Ceuty, která má asi 84 tisíc obyvatel a v níž bylo před touto migrační krizí jen jedno přijímací středisko pro migranty s kapacitou asi 500 lůžek.

Španělská vláda tento měsíc vytvořila v Ceutě několik provizorních ubytování mimo jiné ve školách, v bývalé továrně či na hřišti kasáren, kde postavila velké stany. Jako ubytovna pro migranty měla sloužit i sportovní hala, od čehož ale úřady po protestech místních obyvatel nakonec ustoupily.

Španělské ministerstvo školství podle čtvrtečních zpráv médií potvrdilo, že školní rok v Ceutě začne podle plánu 8. září a že ve městě posílí policejní hlídky, aby zajistily bezpečnost dětí ve veřejné dopravě i u škol. Dvě školní budovy, které sloužily jako dočasné ubytování migrantů, už byly vyklizeny, aby se do nich mohly vrátit děti.

V Ceutě je mezi tisíci migrantů i nejméně 2900 nezletilých bez doprovodu. Španělská levicová vláda plánuje asi 500 dívek přesunout do evropské části země a rozdělit je mezi španělské autonomní regiony. Některé z regionů už to ale odmítly, například pravicová vedení madridského regionu a Aragonie, která stejně jako obě velké pravicové opoziční strany požadují, aby byli do Maroka vráceni všichni migranti, včetně nezletilých.

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