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Uzavřete hranice, než bude pozdě, radí Trump Francouzům. Vance varuje Američany

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  17:57
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Americký prezident Donald Trump i jeho viceprezident J.D Vance připisují sobotní střety v ulicích francouzských městech migraci. Trump v příspěvku na své síti Truth Social pak vyzval k uzavření hranic. Oba politici se proti migraci vymezují dlouhodobě. Migraci v souvislosti se sobotním děním ve Francii zmiňují i maďarský premiér Péter Magyar či krajně pravicoví politici.

„Francie hoří! Imigrace lidí ze zcela odlišného světa, lidí s nenávistí ve svých srdcích, rozbila tuto kdysi skvělou zemi,“ napsal Trump na sociální síti. Vyzval k uzavření hranic, „než bude příliš pozdě“. Podobně se Trump vyjádřil i k dřívějším protestům studentů na francouzských středních školách.

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„Západní liberálové ve jménu rozmanitosti a soucitu importovali do Francie i dalších zemí třetí svět. Zanedbali přitom zásadní otázky asimilace a vzájemné slučitelnosti,“ uvedl Vance na síti X. „Byli varováni, že to takhle dopadne, ale nedbali na to,“ dodal s tím, že se modlí, aby Francie, „krásná země s úžasnými lidmi, učinila tomuto šílenství přítrž, než shoří další památky“.

„Před nesmyslným ničením a neospravedlnitelným násilím je možná každému jasné, proč Maďarsko obhajovalo nejstriktnější možný přístup k migraci,“ uvedl také maďarský premiér Magyar. Podle něj většina evropských zemích chce změnit příliš uvolněnou migrační politiku z minulosti. „Doufejme, že není příliš pozdě,“ uvedl.

Šéf krajně pravicové španělské strany Vox Santiago Abascal a italský vicepremiér a krajně pravicový vůdce Matteo Salvini v reakci na dění ve Francii uvedli, že ničení je výsledkem spojenectví krajní levice a islamismu. Oba politici jsou spojenci ve Francii opoziční vůdkyně a možné kandidátky na prezidenta Marine Le Penové.

V době, kdy do voleb do amerického Kongresu zbývají necelé dva týdny, republikánský politik dále napsal, že podobná budoucnost by mohla čekat i Spojené státy, pokud by demokraté získali kontrolu nad Kongresem. „Doufám, že to Američané sledují,“ uvedl.

Členové Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa doufají, že v nadcházejících volbách 3. listopadu obhájí těsnou většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu.

Ve Francii byly protesty proti vysokým životním nákladům, kterých se zúčastnily statisíce lidí, většinou pokojné, ale některé narušily závažné výtržnosti. Francouzská vláda je přičetla osobám z řad krajní levice.

Ve Spojených státech uplatňuje Trumpova administrativa vůči migrantům tvrdou politiku a často se chlubí hromadnými deportacemi. Prezident i viceprezident v minulosti také opakovaně kritizovali Evropu za její údajně příliš benevolentní azylovou a migrační politiku.

V sobotu se v celé Francii konaly demonstrace proti zvyšování životních nákladů. Násilnosti, které je provázely v některých francouzských městech, si vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků. Zadrženo bylo 1200 lidí, oznámil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Média informují o rabování luxusních butiků i supermarketů a útocích na sídla úřadů. V Limoges byla zapálena radnice, v Lyonu sídlo místní turistické centrály.

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