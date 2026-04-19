V Miláně protestovali proti imigraci. Krajní pravice vyslala vzkaz Macronovi

  10:23aktualizováno  10:23
Na mítinku v Miláně organizovaném europarlamentní frakcí Patrioti pro Evropu se v sobotu sešly tisíce lidí. Na náměstí Duomo demonstranti vyjadřovali protiimigrační postoje a nesouhlas s pravidly Evropské unie. Na náměstí se konala také protidemonstrace několika antifašistických sdružení. Obě skupiny odděloval velký policejní kordon.
foto: Reuters

Europoslanec a předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení...
Demonstrace se zúčastnilo několik evropských krajně pravicových lídrů, včetně italského vicepremiéra a organizátora akce Mattea Salviniho, francouzského šéfa strany Národní sdružení (RN) Jordana Bardelly nebo lídra nizozemské Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse.

Příznivce Patriotů pro Evropu, třetího největšího bloku v Evropském parlamentu, oddělovala na náměstí početná policejní jednotka od opozičního shromáždění antifašistických skupin.

Organizátor Salvini, lídr italské nacionalistické strany Liga, náměstí Duomo coby symbol křesťanství označil za ideální místo pro akci s názvem Bez strachu – v Evropě pány ve vlastním domě.

Duomo je považováno za symbol křesťanství díky své monumentální katedrále, která jako jedna z největších sakrálních staveb světa a sídlo vlivné arcidiecéze ztělesňuje staletou duchovní tradici, moc a kulturní identitu katolické církve.

Zpočátku bylo sobotní setkání popisováno v italském i zahraničním tisku jako summit o reemigraci. Nejasný termín má podle francouzského listu Courrier International označovat snahu přesunout migranty a jejich potomky z Evropy do jejich zemí původu.

„Dnes se tragédie, kterou jsme předpovídali, stala skutečností: naše lidi, původní obyvatele Evropy, zasáhla vlna masové a nelegální imigrace, především z islámských zemí,“ prohlásil Wilders. Dav na to opakovaně skandoval slovy „reemigrace!“

„Je třeba zahájit seriózní proces reemigrace. Tak jako to udělal Donald Trump ve Spojených státech,“ řekl podle AFP 33letý Marco, příznivec sobotního pravicového shromáždění. „K žádné integraci nedochází, nejsou jako my a nechtějí být jako my,“ dodal a odkazoval tím podle AFP zejména na přistěhovalce ze severní Afriky.

„Přišel jsem vás ujistit, že naše vítězství v příštích prezidentských volbách je blízko. A připravujeme se rozloučit s Macronem,“ prohlásil Bardella, pravděpodobný kandidát na prezidenta v nadcházejících francouzských volbách.

Několik set metrů od milánského dómu se shromáždilo několik tisíc lidí, kteří protestovali proti akci Patriotů pro Evropu. Demonstrace organizovaná několika antifašistickými sdruženími byla plná palestinských vlajek a dominovaly transparenty s nápisy jako „Milán je město migrantů“. Obě skupiny oddělovalo až 700 policistů.

