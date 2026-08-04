Migranti jako nástroj pomsty. Maroko chce Afriku bez Španělů, má mocné spojence

  16:14
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Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do...

Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se v pátek podle španělské vlády vrací zpět. (31. července 2026) | foto: AP

Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
Střety mezi migranty a policií ve španělské Ceutě (2. srpna 2026)
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Migrační krize v španělské Ceutě ukázala vliv, který Maroko může vyvinout na vládu premiéra Pedra Sáncheze. Ten si uvědomuje, že Madrid potřebuje Rabat při zvládání migrace, podle pozorovatelů ale Maroko tuto závislost vnímá jako slabost. Severoafrická země si klade nárok na španělské exklávy, přičemž podpora mu zaznívá i z Izraele a USA.

Neobyčejně masivní průnik padesáti až šedesáti tisíc migrantů do Ceuty přinutil některé španělské politiky ke kritice Rabatu. „Nazývejme věci pravými jmény: Maroko využívá lidské bytosti k útoku na naši suverenitu,“ prohlásil Eduardo Rubiňo, poslanec levicové strany Más Madrid, která podporuje Sánchezovu vládu. Španělská poslankyně saharského původu Tesh Sidiová podobně obvinila „marockou diktaturu“ z používání vlastních lidí jako zbraně proti Španělsku.

Možná nikoli náhodou k tomu dochází v době, kdy jsou americká a izraelská vláda rozzuřené na španělskou socialistickou vládu kvůli její podpoře práv Palestinců a odporu proti válce s Íránem.

profesor mezinárodních studií Stephen Zunes

Ani starosta Ceuty Juan Jesús Vivas si nebral servítky. „Maroko ukázalo, že není spolehlivé,“ prohlásil. „Lidé to nevnímají jako migrační krizi; šlo v podstatě o útok, o narušení územní celistvosti Španělska.“ Podle něj mají lidé pocit, že „to Maroko, pokud přímo nezorganizovalo, tak alespoň podporovalo nebo umožnilo“.

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