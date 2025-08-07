Třináct migrantů, většinou severoafrického původu, v neděli naskákalo v oblečení do vody a plavalo směrem k pláži Sotillo v městečku Castell de Ferro. Někteří lidé, kteří se na břehu opalovali, se běžencům vydali vstříc.
Mezi nimi také muž v oranžových plavkách, který jednoho z migrantů povalil na zem a klečel mu na zádech až do příjezdu policie.
„Všichni jsme tam stáli a zírali, aniž bychom přesně věděli, co se děje. Mysleli jsme si, že je to rekreační loď. Pak jsme viděli lidi, jak skáčou do moře. Uvědomili jsme si, že to není normální,“ popsal podle listu The Times svědek Alberto Garcia. Plavidlo okamžitě zmizelo na moři.
Granadský úředník José Antonio Montilla uvedl, že nedělní událost byla ojedinělá. V letošním roce šlo podle něho o teprve druhou loď nelegálních migrantů, která dorazila k pobřeží provincie.
„Policie skupinu devíti lidí převezla do přijímacího centra v Motrilu, kde se nyní vyřizují příkazy k jejich vyhoštění,“ řekl.
Montilla také zdůraznil, že letos ve Španělsku klesl počet migrantů přijíždějících po moři o 32 procent ve srovnání s předchozím rokem.
Na jihovýchodě Španělska se v červenci odehrály násilné nepokoje mezi krajně pravicovými skupinami a severoafrickými migranty. Situace eskalovala poté, co nelegální přistěhovalci brutálně zbili seniora.
Loni dorazil do Španělska nelegálními cestami rekordní počet migrantů – více než 63 tisíc, přičemž na Kanárské ostrovy dorazilo přes 46 tisíc z nich. Nejčastějšími zeměmi jejich původu byly Maroko, Senegal a Mali.