Migrační dohoda mezi USA a Guatemalou podepsána. Cílem je omezit žádosti o azyl

WASHINGTON Spojené státy v sobotu podepsaly s Guatemalou migrační dohodu, která dává tomuto středoamerickému státu status takzvané bezpečné třetí země. Všichni migranti, kteří Guatemalou na cestě do USA projdou, tak budou muset požádat o azyl právě v této zemi. Pokud tak neučiní a vstoupí na území USA, nebudou mít na azyl právo a americké azylové úřady je budou moci vracet. Informovala o tom agentura AP, podle které se opatření dotkne hlavně uprchlíků ze Salvadoru a Hondurasu.

Spojené státy s Guatemalou o migrační dohodě vyjednávaly několik měsíců. Trump dokonce Guatemale hrozil zavedením cel, pokud se nakonec nedohodnou. V sobotu prezident na adresu této země řekl, že má „nyní ve Spojených státech přítele místo toho, aby měla ve Spojených státech nepřítele“.



Status bezpečné třetí země měla dosud na severoamerickém kontinentu pouze Kanada, prezident USA Donald Trump nicméně usiluje o to, aby jej získalo i Mexiko, přes které do USA proudí měsíčně několik desítek tisíc lidí.

Na slavnostní ceremonii podpisu dohody v Oválné pracovně Bílého domu Trump podle agentury Reuters migrační dohodu označil za milník, který připraví pašeráky lidí o práci. „Toto je velmi velký den,“ dodal. Dohoda podle něj rovněž usnadní americkým farmářům najímání pracovních sil z Guatemaly.

Jižní hranice Guatemaly tvoří severní hranici Salvadoru a Hondurasu. Uprchlíci, kteří se z těchto dvou zemí vydají na cestu do Spojených států pěšky, tak musí Guatemalou projít.

Za Guatemalu byl v sobotu v Bílém domě přítomen ministr vnitra Enrique Degenhart. Tiskové agentury upozorňují, že by mohl podpis dohody vyvolat ve středoamerické zemi spor. Guatemalský ústavní soud totiž nedávno na žádost opozice rozhodl, že prezident Jimmy Morales bez souhlasu parlamentu migrační dohodu s USA podepsat nesmí. Morales následně ústavní soudce obvinil, že se vměšují do zahraniční politiky státu.

Guatemalská vláda na twitteru v sobotu zveřejnila prohlášení, které uzavřenou dohodu nenazývá dohodou o bezpečné třetí zemi, ale „dohodou o spolupráci při hodnocení žádostí o ochranu“.

Spojené státy dohodu s Guatemalou podepsaly dva dny poté, co federální soud v Kalifornii dočasně zablokoval zpřísnění podmínek pro získání azylu v USA, které prosadila Trumpova administrativa. Právo na azyl chtěla americká vláda upřít osobám vstupujícím na území USA ze třetí země, nikoli tedy přímo z domovského státu. To by se týkalo i obyvatel středoamerických států přicházejících přes Mexiko.