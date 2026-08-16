My jsme také lidé. Stovky migrantů v Ceutě na protestu požadovaly azyl

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  20:48aktualizováno  20:48
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Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15....

Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15. srpna 2026) | foto: Reuters

Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15....
Stovky migrantů, kteří pronikli do Ceuty, na protestu požadovaly azyl. (15....
Desítky dalších migrantů se pokusily překročit hranice španělské Ceuty. (15....
Desítky dalších migrantů se pokusily překročit hranice španělské Ceuty. (15....
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Bílé vlajky nebo dva prsty zdvižené do tvaru „V“ ve znamení míru. Takové a další symboly používaly v neděli při protestu stovky migrantů, kteří nedávno ilegálně pronikli do španělské exklávy Ceuta na severu Afriky. Na španělské úřady tito lidé naléhali, aby jim udělily azyl a neposílaly je zpět do Maroka.

Jedná se o část z asi 5000 až 8000 lidí, kteří v Ceutě stále zůstávají. Koncem července se do Ceuty, která má kolem 80 tisíc obyvatel, dostalo z marockého území více než 72 tisíc migrantů. Většina z nich se v následujících dnech dobrovolně vrátila.

Zbývající migranti živoří většinou v bídných podmínkách na pláži Del Trampolín na předměstí Ceuty a čekají na příležitost dostat se do kontinentální Evropy. Na pláži ve městě uspořádali protest, v rukách třímali transparenty s nápisy jako „My jsme také lidé“ nebo „Raději bych se vrhla do Středozemního moře, než abych se vrátila do Maroka.“

„Spíme hned u moře v chladu a zápachu. Strádáme,“ popsal jeden z migrantů, který přišel z marockého Tetuánu. Dodal, že policie jim brání chodit do centra.

Účastníci nedělního protestu si také přinesli španělské vlajky a transparenty s nápisy jako „Nechceme zpátky do Maroka“. Křičeli, že jsou unavení a že potřebují řešení své situace. Na kamenitém pobřeží za nimi si někteří lidé prali prádlo, jiní rybařili na provizorních bambusových udicích.

Legální status jen výjimečně

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve upozornil, že ti, kteří do Ceuty přišli ilegálně, nedostanou povolení ve městě zůstat, vycestovat do pevninského Španělska a že až na některé vzácné výjimky nezískají legální status.

Zástupci zdravotních úřadů v Ceutě uvádějí, že zdravotníci, jejichž počet je ve městě omezený, jsou vyčerpaní. Kritizují také podle nich pomalou reakci vlády v Madridu. Uvádějí, že mezi nově příchozími se šíří průjmová onemocnění a svrab a že přibývá také úrazů způsobených při násilných potyčkách.

Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová odmítla tvrzení, že zdravotnické služby v Ceutě zcela přestaly fungovat, ale uznala, že jsou pod tlakem.

„Spojovat migraci s nemocemi je nespravedlivé a xenofobní,“ řekla novinářům v Ceutě. Dodala, že pro migranty je riziko šíření infekcí mírné a pro obyvatele města nízké.

Většina marockých migrantů agentuře Reuters řekla, že je k odchodu z domova přivedly mizerné pracovní příležitosti, ačkoliv mnoho z nich má dobrou kvalifikaci. Mezi migranty jsou ale také občané Nigérie či Bangladéše.

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