Jedná se o část z asi 5000 až 8000 lidí, kteří v Ceutě stále zůstávají. Koncem července se do Ceuty, která má kolem 80 tisíc obyvatel, dostalo z marockého území více než 72 tisíc migrantů. Většina z nich se v následujících dnech dobrovolně vrátila.
Zbývající migranti živoří většinou v bídných podmínkách na pláži Del Trampolín na předměstí Ceuty a čekají na příležitost dostat se do kontinentální Evropy. Na pláži ve městě uspořádali protest, v rukách třímali transparenty s nápisy jako „My jsme také lidé“ nebo „Raději bych se vrhla do Středozemního moře, než abych se vrátila do Maroka.“
„Spíme hned u moře v chladu a zápachu. Strádáme,“ popsal jeden z migrantů, který přišel z marockého Tetuánu. Dodal, že policie jim brání chodit do centra.
Účastníci nedělního protestu si také přinesli španělské vlajky a transparenty s nápisy jako „Nechceme zpátky do Maroka“. Křičeli, že jsou unavení a že potřebují řešení své situace. Na kamenitém pobřeží za nimi si někteří lidé prali prádlo, jiní rybařili na provizorních bambusových udicích.
Legální status jen výjimečně
Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve upozornil, že ti, kteří do Ceuty přišli ilegálně, nedostanou povolení ve městě zůstat, vycestovat do pevninského Španělska a že až na některé vzácné výjimky nezískají legální status.
Zástupci zdravotních úřadů v Ceutě uvádějí, že zdravotníci, jejichž počet je ve městě omezený, jsou vyčerpaní. Kritizují také podle nich pomalou reakci vlády v Madridu. Uvádějí, že mezi nově příchozími se šíří průjmová onemocnění a svrab a že přibývá také úrazů způsobených při násilných potyčkách.
Ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová odmítla tvrzení, že zdravotnické služby v Ceutě zcela přestaly fungovat, ale uznala, že jsou pod tlakem.
„Spojovat migraci s nemocemi je nespravedlivé a xenofobní,“ řekla novinářům v Ceutě. Dodala, že pro migranty je riziko šíření infekcí mírné a pro obyvatele města nízké.
Většina marockých migrantů agentuře Reuters řekla, že je k odchodu z domova přivedly mizerné pracovní příležitosti, ačkoliv mnoho z nich má dobrou kvalifikaci. Mezi migranty jsou ale také občané Nigérie či Bangladéše.