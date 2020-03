Migranti kvůli koronaviru opouštějí turecko-řecké hranice, nyní musí v Turecku do karantény

Ankara Migranti, kteří týdny tábořili u turecko-řecké hranice a pokoušeli se dostat do Evropské unie, se nyní s pomocí tureckých úřadů stěhují zpět do uprchlických zařízení ve vnitrozemí. Informovala o tom agentura Anadolu.

Kvůli koronavirové krizi se migranti vzdali naděje, že se jim podaří do Evropy dostat, protože ostraha hranice se na řecké straně ještě více zpřísnila. Nyní je čeká v Turecku dvoutýdenní karanténa.

Příliv migrantů k turecké hranici spustilo koncem února oznámení Ankary, že už dál nehodlá dodržovat migrační dohodu s EU a že lidem přestane aktivně bránit v překročení hranic. Do Řecka se pak pokoušely dostat tisíce migrantů, proti nimž poměrně ostře zakročila řecká policie. Ta mimo jiné používala i slzný plyn.

Minulý týden však naděje migrantů ukončila turecká vláda, která kvůli epidemii koronaviru nechala uzavřít hranice. Přesto v hraničním pásmu dál zůstávalo velké množství lidí.

Přesné údaje o konkrétním počtu migrantů u řeckých hranic nejsou k dispozici. Podle řeckých úřadů to v posledním týdnu byly stovky lidí, turecká strana hovořila o tisících. Podle agentury Anadolu lidé požádali regionální úřady v provincii Edirne o to, aby se mohli vrátit do tureckého vnitrozemí. Ty pak pro ně poslaly autobusy, které je převezly do volných ubytoven.