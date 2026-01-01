náhledy
Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených úřady v Ceutě. (20. srpna 2026)
Autor: Reuters
Část lidí se podle svých slov v kopcích ukrývá také před policií a snaží se vyhnout identifikaci.
Autor: Profimedia.cz
Někteří migranti tráví den v kopcích nad pláží. Dolů sestupují hlavně ve chvíli, kdy dorazí humanitární pomoc.
Autor: Profimedia.cz
Každý den sem přijíždí Červený kříž, který rozdává jídlo, vodu a další základní pomoc.
Autor: Profimedia.cz
Na pobřeží si migranti vybudovali jednoduché provizorní přístřešky. Pláž se pro mnohé z nich stala dočasným domovem.
Autor: Profimedia.cz
Ve španělské Ceutě zůstávají tisíce migrantů téměř měsíc po masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich přečkává přímo na pláži Trampolín.
Autor: Profimedia.cz
Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených úřady v Ceutě. (20. srpna 2026)
Autor: Reuters
Migranti odpočívají v provizorním přístřešku zřízeném úřady v Ceutě po vyklizení tábořiště na pláži. (21. srpna 2026)
Autor: Reuters
Migranti odpočívají v provizorním přístřešku zřízeném úřady v Ceutě po vyklizení tábořiště na pláži. (21. srpna 2026)
Autor: Reuters
Desítky dalších migrantů se pokusily překročit hranice španělské Ceuty. (15. srpna 2026)
Autor: Reuters