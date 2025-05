Trumpův poradce pro bezpečnost Waltz po přešlapech končí, tvrdí zdroje

Podle stanice Fox News byl Waltz propuštěn a očekává se, že se Trump o záležitosti veřejně vyjádří. Na svém postu podle těchto amerických stanic končí také Waltzův zástupce Alex Wong.

Waltz 13. března Goldberga nedopatřením pozval do chatovací skupiny v aplikaci Signal, kde byli také viceprezident J.D. Vance či ministr obrany Pete Hegseth, který ostatní informoval o konkrétních cílech chystaných amerických útoků či zbraních, které USA nasadí.

Aplikaci Signal Washington neschválil pro sdílení citlivých informací a Goldberg posléze její použití ke koordinaci útoku označil za „nehorázně lehkomyslné“.

Poté, co Waltz za zavřenými dveřmi přiznal autentičnost reportáže o incidentu, kterou zveřejnil Goldberg v The Atlantic, diskutovali představitelé Bílého domu o tom, zda by neměl rezignovat, píše web CBS News.

Waltz však nabídku odstoupit neučinil a Trump ho tehdy o odstoupení nepožádal. Prezident se Waltze veřejně zastával. Označil ho například za „dobrého člověka“, který „dostal lekci“.

Trumpova vláda kvůli incidentu čelila ostré kritice. Bezpečnostní experti v rozhovorech s médii tvrdili, že využití aplikace Signal pro diskusi o takto citlivých otázkách je ohrožením národní bezpečnosti.

The Atlantic poznamenal, že za běžných okolností by některé informace z chatu podléhaly utajení. Trumpova administrativa opakovaně popírala, že by na chatu byly sdílené utajované informace.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) na konci března napsal, že Waltz v důsledku aféry ztratil vliv na prezidenta a přízeň vysoce postavených poradců uvnitř Bílého domu, i když mu Trump veřejně vyjádřil podporu.

V očích republikánského prezidenta nebylo Waltzovým největším prohřeškem podle zdrojů WSJ založení chatu v aplikaci Signal pro koordinaci úderů na jemenské povstalecké hnutí Húsíů, ale to, že měl v telefonu číslo na Goldberga a nechtěně ho do konverzace přidal.