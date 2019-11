Miliardář Bloomberg se za demokraty přihlásil do prezidentských voleb v USA

Fakt, že Bloomberg se ještě s konečnou platností nerozhodl, zda se bude o prezidentský úřad ucházet, napsala s odvoláním na jeho poradce také agentura Reuters.



Zakladatel vlivné mediální říše a bývalý newyorský starosta kandidaturu zvažuje dlouhé týdny. Už také vyplnil přihlášky do demokratických primárek v několika státech USA, aby si zajistil případnou účast.

Mike Bloomberg just officially filed to run for president. We are doomed as a society pic.twitter.com/lyXI1lSigs