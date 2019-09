Miliardář Epstein plánoval na tropických ostrovech provádět výzkum DNA. Vyjednal si daňové úlevy

SAO TOME/ PRAHA Zesnulý miliardář Jeffrey Epstein údajně provozoval na Panenských ostrovech genetický výzkum. Jeho cílem bylo najít v DNA predispozice k nemocem a ty následně odstranit. Na základě toho získal masivní daňové úlevy.

Finanční a realitní magnát Jeffrey Epstein usvědčený ze zneužívání mladých dívek, který v červenci spáchal sebevraždu v manhattanské cele, nepřestává plnit titulky novin ani po své smrti. Postupně se totiž odhalují soudní dokumenty z posledních soudních slyšení a ty nepřestávají udivovat.



Na veřejnost se tak již dostaly detaily o jeho „naháněčkách“, které mu vodily mladé, blonďaté a modrooké dívky pod zákonem, o letounu „Lolita Expres“, v němž se za doprovodu dívek ocitl i prezident Bill Clinton, či o ostrovním sídle na Panenských ostrovech v Karibiku, kde měl Epstein v plánu oplodňovat ženy, aby rozšířil lidskou populaci se svou DNA.

Přepravní dokumenty z letadla J.Epsteina se jménem Billa Clintona.

Na ostrově však plánoval i další genetické experimenty. Jeho cílem bylo podle přepisu soudního jednání v roce 2012 vybudovat výzkumné středisko, které by dokázalo v lidské DNA najít genetické předpoklady k nemocem, jako je například rakovina, a následně je odstranit. Jak upozornil deník The New York Times, Epstein kvůli výzkumu jeho společnosti Southern Trust požadoval od vlády Panenských ostrovů daňové úlevy.

„Southern Trust bude prakticky vytvářet matematické algoritmy, takže když budu chtít vědět, zda mám predispozice k rakovině, budou moci přeskládat mé geny,“ uvedl u slyšení Epstein. „Budete mít počítačem vygenerované řešení lékařských problémů,“ dodal s tím, že na projektu pracuje nejméně jeden americký vědec. Ten měl údajně absolvovat studium na Harvardu a pracovat na Princetonu.

Samotný plán měl údajně tři hlavní fáze. Za prvé měl jeho tým sesbírat genetický materiál od lidí žijících na ostrově Svatého Tomáše, vytvořit databázi DNA – jakýsi genetický katalog populace. Za druhé měli vědci vytvořit vyhledávací mechanismus, který by v lidském genomu pátral po predispozicích k nemocím u již nemocných lidí. Třetí fází by pak bylo měnit DNA ve virtuální laboratoři, tedy pouze v počítačových simulacích. Výsledky z dat měl následně prodávat výrobcům léků.

Obrovské daňové úlevy

Správě karibských Panenských ostrovů se plán líbil a udělila tak Epsteinovi v roce 2014 daňové úlevy pro investory, kteří na ostrovech investovali více než 100 tisíc dolarů. Úlev pak následně využívalo hned několik Espteinových firem. Není jasné, jaké výše dosahovaly, ale podle NYT mohlo jít až o 90 procent z daní.

Podle odborníků ale neměl Epstein jasné představy o tom, co je v současnosti uskutečnitelné. „To, co popsal, není v dosahu dnešních možností a pravděpodobně nebude ani v dalších 500 letech. Je jasné, že dostatečně nechápal vědecké postupy,“ uvedl pro server Business Insider Gabriel Otte ze startupu Freenome, který se věnuje výzkumu rakoviny.

Ostatně to potvrzují i další části svědectví, které získali do rukou novináři Business Insideru. „Je to lehce Frankesteinovské, ale bude to fungovat. Ukáže se, že lidé mohou mnohé dozvědět,“ prázdně argumentoval Epstein. Zároveň také tvrdil, že ostrov Svatého Tomáše je ideální k výzkumu, jelikož se příliš neměnila DNA lidí z ostrovu vzhledem k jeho izolovanosti.

Svatý Tomáš však historicky nebyl izolovaný. Pravidelně se na něm vyloďovali migranti utíkající před otrokáři, což znamenalo pravý opak.