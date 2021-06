‚Miliardáři by neměli existovat.‘ Bizarní petice vyzývá Bezose, aby se z cesty do vesmíru už nevracel

WASHINGTON Na internetu se objevila petice, která vyzývá miliardáře Jeffa Bezose, aby se ze své plánované červencové cesty do vesmíru již nevracel na Zem. Petici za dva týdny podepsalo bezmála 96.000 lidí a jejich počet stále roste. Na výzvu určenou „proletariátu“ na serveru change.org upozornil list The Guardian.

„Miliardáři by neměli existovat... na Zemi ani ve vesmíru, ale pokud by se (k cestě) rozhodli, měli by tam zůstat,“ uvádí se v popisu petice, která vznikla před dvěma týdny.



Začátkem června Bezos oznámil, že on a jeho bratr Mark budou prvními členy posádky lodi New Shepard, postavené Bezosovou společností Blue Origin. Let „na okraj vesmíru“ bude trvat 11 minut, šest cestujících vynese 100 kilometrů nad povrch Země. Start je plánovaný na 20. července.

Zakladatel firmy Amazon Bezos je nejbohatším mužem světa a celoživotním nadšencem do vesmíru. Kromě Amazonu založil Bezos v roce 2000 společnost Blue Origin, která vyvíjí technologii pro komerční lety do vesmíru. V lednu 2019 společnost úspěšně otestovala raketu New Shepard s cestovním modulem určeným pro suborbitální lety.