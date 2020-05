Miliony prasat zemřou zbytečně. Zpracovatelské závody masa v USA kvůli koronaviru nestíhají

WASHINGTON D.C./ PRAHA Závody na zapracování masa v USA pocítily koronavirovou krizi více než jiní. Mezi zaměstnanci seenormně šíří covid-19 a podniky musí omezit výrobu. Američanům tak bude chybět na pultech maso a zbytečně zemřou miliony zvířat.

Společnost Tyson Foods, která je jedním z největších zpracovatelů masa v USA, musela změnit svůj provoz. Mezi jejími zaměstnanci se totiž ve velkém začala šířit nemoc covid-19. Aby nákazu zpomalila, vybudovala ve fabrikách lékařské kliniky, měřila zaměstnancům teplotu a požadovala po všech, aby nosili roušky.



Navzdory všem těmto snahám se podle deníku The Washington Post během posledního měsíce počet nakažených více než zčtyřnásobil. Začátkem tohoto týdne jich bylo na sedm tisíc. A podle amerického listu není Tyson Foods jedinou společností, kterou podobná situace zasáhla. „Projevuje se v celém průmyslu,“ konstatuje deník s tím, že se ztrojnásobil i počet úmrtí zaměstnanců na koronavir.

V některých státech se dokonce zdá, že se zpracovatelské závody staly epicentrem šíření viru. Podle výzkumu organizace Environmental Working Group je například ve státě Iowa na 18 procent všech případů nákazy spojených s výrobou masa, v Nebrasce pak 20 procent, a Jižní Dakotě dokonce 29 procent.

Zastrašujícím příkladem se stal případ ze závodu společnosti Tyson Foods v iowském Waterloo, kde úřady nařídily zastavení výroby, protože z 2700 pracovníků se nakazilo přes tisíc lidí. Následná karanténní opatření, která zavedla většina států USA, ale nakonec napomohla ke zpomalení nákazy a podařilo se ji dostat pod kontrolu.

Do práce se ale zatím vrátila jen malá část zaměstnanců, protože nadále trvající karanténní opatření neumožňují, aby bylo u výrobní linky tolik lidí jako dříve. Ve výsledku tak hrozí, že se maso nedostane na pulty obchodů. Podle květnové zprávy finanční instituce CoBank je dokonce možné, že se produkce ve zpracovatelských závodech a na jatkách sníží až o 35 procent, přičemž ceny masa mohou vystřelit až o 20 procent.



Zbytečné utrácení zvířat

Ironické přitom je, že v zemi rozhodně nechybí zvířata na porážku. Podle Národní rady producentů vepřového způsobí současná situace přebytek přibližně 170 tisíc prasat denně. „Tito vepři zůstanou na farmách příliš dlouho, budou přerostlí, nebude možné je v závodech zpracovat. Odhaduje se, že zbytečně bude utraceno až na 10 069 000 prasat,“ konstatovala skupina producentů. Podle odborníků tak budou mít omezení ve zpracovatelských závodech kaskádový dopad na ekonomiku, protože farmáři nebudou mít odbyt zvířat.

V zemi, ve které sní každý muž, žena či dítě ročně kolem sto kila masa, se tak řeší otázka, zda by měly společnosti urychlit návrat k normálu, anebo dbát především na zdraví svých zaměstnanců a raději výrobu a zpracování masných produktů omezit. „Máme před sebou dva hlavní cíle,“ uvedl začátkem května viceprezident USA Mike Pence. „Prvním je zajištění bezpečnosti ve zpracovatelských závodech, druhým je posílení našich zásob a návrat lidí do pracovního procesu,“ konstatoval Pence s tím, že ani jeden z těchto cílů není priorita a guvernéři by měli mít oba na paměti, až budou upravovat karanténní opatření.

S tím však nesouhlasí například bývalý viceprezident Joe Biden, který bude v podzimních volbách soupeřit o Bílý dům s Donaldem Trumpem. „Život žádného z našich lidí nestojí za to, abychom měli levnější hamburger,“ uvedl na digitální tiskové konferenci.

Podle mluvčí společnosti JBS se však ani lidé zpátky do práce jen tak nehrnou. „Bojí se, že by se v práci nakazili. Stovky se jich nevrátily. Nevíme, jestli už nemoc překonali, nebo jsou stále nemocní,“ uvedla pro The Washington Post mluvčí Nikki Richardsonová.