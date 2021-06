Trumpovy účty jsou zablokovány nejméně do ledna 2023, oznámil Facebook. Exprezident USA to označil za urážku

V závislosti na okolnostech ale může být prodloužen, uvedl Facebook, který zároveň představil nový přístup k aktivitám „veřejných osobností“ v čase společenských nepokojů.



Trumpa společnost odstřihla od jeho účtů 7. ledna kvůli prezidentovým vyjádřením souvisejícím s vpádem jeho příznivců do sídla amerického Kongresu. Nejdříve odstranila vybraný obsah a krátce na to oznámila, že končící šéf Bílého domu na dobu neurčitou ztratí kontrolu nad svými účty. Následně požádala o posouzení této intervence svůj relativně nový kontrolní orgán, který sice zablokování Trumpa jako takové podpořil, kritizoval ale „nestandardní“ trest.

The Oversight Board is reviewing Facebook’s response to the Board’s decision in the case involving former US President Donald Trump and will offer further comment once this review is complete.