Popravčí četa, smrtící injekce. Trumpova vláda chce rozšířit škálu trestů smrti

  19:46aktualizováno  19:46
Ministerstvo spravedlnosti Spojených států chce zavést výkon federálního trestu smrti s pomocí popravčí čety, tedy zastřelením. Chce také obnovit federální popravy smrtící injekcí s dávkou pentobarbitalu, což je praxe z prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. V pátek to prohlásil prozatímní ministr spravedlnosti Todd Blanche.
foto: ČTK

„Mezi přijímanými opatřeními je obnovení protokolu o smrtící injekci používané za první Trumpovy administrativy, rozšíření tohoto protokolu o další způsoby popravy, jako je popravčí četa, a zefektivnění vnitřních procesů k urychlení projednání případů trestů smrti,“ řekl Blanche.

Ministerstvo spravedlnosti za Trumpovy vlády stojí na straně obětí, dodal.

Blanche schválil podání žádosti o udělení federálního trestu smrti devíti lidem poté, co ministerstvo spravedlnosti zrušilo moratorium na federální popravy z doby vlády bývalého prezidenta Joea Bidena.

Bidenova administrativa zavedla moratorium na federální popravy s odůvodněním, že stávající federální postup poprav smrtící injekcí s pentobarbitalem nemůže být vykonán bez rizika způsobení „zbytečné bolesti a utrpení“, připomnělo v pátek ministerstvo spravedlnosti.

Trump obnovil federální popravy ve svém prvním období v Bílém domě v letech 2017 až 2021, po téměř 20leté pauze.

