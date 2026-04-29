Ohrozila fotografie mušlí Trumpa na životě? V USA obvinili exšéfa FBI Comeyho

Autor: ,
  7:05aktualizováno  7:05
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho. Ten loni zveřejněnil fotografii mušlí na pláži, která podle činitelů naznačovala možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Podle amerických médií se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení svého oponenta Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
Americký prezident Donald Trump (vlevo) a bývalý šéf FBI James Comey

foto: AP

Bývalý ředitel FBI James Comey
Americký prezident Donald Trump na akci organizace Turning Point USA v kostele...
Bývalý šéf FBI James Comey před senátním výborem (8. červen 2017).
Bývalý ředitel FBI James Comey vypovídá před senátní komisí (8. června 2017)
15 fotografií

Případ se týká fotografie mušlí, které jsou v písku vyskládány do tvaru číslic 8647. První dvojčíslí je někdy používáno jako zástupný symbol pro vyhození či zbavení se něčeho. Číslo 47 pak odpovídá pořadí, které má Trump v historickém seznamu amerických prezidentů. Snímek Comey loni zveřejnil na svém instagramovém účtu a napsal, že je to hezká sestava mušlí.

Činitelé Trumpovy administrativy označili fotografii za výhrůžku prezidentovi a tehdejší ministryně spravedlnosti Kristi Noemová uvedla, že nařídila Tajné službě vyšetřit čin jako možné navádění k atentátu na prezidenta. Ministerstvo nyní Comeyho formálně obvinilo, podle médií však zatím není jasné z jakého trestného činu.

Trump hrozí svým politickým rivalům vězením už od roku 2015, kdy se poprvé ucházel o prezidentský úřad. Comey se loni stal prvním, u něhož se prezidentově administrativě podařilo vznést formální obvinění.

Nyní pětašedesátiletý Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, byl loni obviněn z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu.

Sám Comey jakoukoli vinu odmítl. Federální soud poté v listopadu obvinění zamítl. Soudkyně rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka, který na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.

Trump pravidelně napadal Comeyho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016.

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.