Ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům stanovil do pátku lhůtu zákon přijatý 19. listopadu Kongresem. Zákon, který vyžaduje zveřejnění složek do 30 dní, drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu.
Spisy nemusí být zveřejněny celé, ministerstvo spravedlnosti může anonymizovat osobní údaje o Epsteinových obětech a také zadržet obsah, jehož uvolnění by ohrozilo probíhající vyšetřování, který je klasifikován jako tajný nebo se týká obrany či zahraniční politiky země.
Po zveřejnění spisů volali jak političtí odpůrci prezidenta Donalda Trumpa, tak členové jeho vlastní voličské základny, kteří v případu žádají větší transparentnost. Mnoho voličů Trumpa je totiž přesvědčeno, že jeho administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti. Demokratičtí kongresmani rozsah zveřejněných spisů kritizují.
Trump: Epsteinovy spisy jsou manipulací
Trump před svým znovuzvolením ve volbách v roce 2024 šířil mezi vlastními příznivci o Epsteinovi konspirační teorie. V poslední době změnil přístup a prohlašuje, že Epsteinovy spisy jsou manipulací ze strany demokratů s cílem odvést pozornost od skutečných problémů země a od úspěchů jeho administrativy, podotýká Reuters.
Sněmovní demokraté v uplynulých dnech zveřejnili některé fotografie z Epsteinovy pozůstalosti. Ve čtvrtek zpřístupnili fotografie, na kterých je například český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák.
Případ Epsteina poutá značnou pozornost médií, neboť finančník udržoval úzké vazby mimo jiné na současného prezidenta Trumpa, někdejší hlavu státu Billa Clintona či britského prince Andrewa.
Policie ve floridském Palm Beach začala Epsteina vyšetřovat v roce 2005 poté, co rodina 14leté dívky nahlásila, že byla v jeho sídle sexuálně zneužita. K vyšetřování se připojil FBI a úřady shromáždily výpovědi několika nezletilých dívek, které uvedly, že byly najaty, aby Epsteinovi poskytovaly sexuální masáže. On sám byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Jeho společnice Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
3. prosince 2025