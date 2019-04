Ministr financí eurozóny uvolní 970 milionů eur pro Řecko

Bukurešť Ministři financí zemí eurozóny v pátek schválili uvolnění 970 milionů eur (téměř 25 miliard Kč) pro Řecko. Oznámil to šéf takzvané euroskupiny, která ministry sdružuje. Peníze jsou součástí programu na snížení dluhu Řecka po ukončení záchranného programu, jejich uvolnění je ale podmíněno tím, že země bude zavádět slíbené reformy.

Řecko opustilo poslední ze tří záchranných programů v srpnu loňského roku a poté se emisemi dluhopisů úspěšně vrátilo na finanční trhy. Od svých evropských partnerů a Mezinárodního měnového fondu (MMF) země od roku 2010 obdržela celkem téměř 289 miliard eur.

Uvolnění peněz bylo podmíněné tím, že Atény budou plnit své reformní závazky, zejména přijetí zákona o vymáhání nedobytných pohledávek bank, který má pomoci zmírnit obrovský objem špatných úvěrů v rozvahách řeckých bank. Poskytnuté finanční prostředky pocházejí ze zisku, který centrální banky eurozóny vytvořily z držení řeckých státních dluhopisů, a ze snížení úrokové marže u některých půjček eurozóny Aténám na nulu.

Předseda euroskupiny Mario Centeno na tiskové konferenci uvedl, že uvolnění pomoci má podpořit řeckou vládu, aby pokračovala v zavádění všech důležitých reforem. Také podle něj dává pozitivní signál investorům. Příznivá reakce investorů byla podle šéfa euroskupiny už v pátek na trhu patrná. Uvolněné finance mají podpořit již tak velké hotovostní rezervy Řecka a ukazují investorům, že největší věřitel Řecka, tedy eurozóna, hospodářskou politiku Atén schvaluje.

Výnosy desetiletých dluhopisů řecké vlády v reakci na zprávu klesly ze zahajovacích 3,604 procenta až na 3,511 procenta. Později se ale vyšplhaly na 3,544 procenta, uvedla agentura Reuters.

Šéf evropského záchranného fondu ESM Klaus Regling na tiskové konferenci uvedl, že pro Řecko by nyní bylo smysluplné, aby brzy splatilo půjčky, které dostalo od MMF, protože některé z nich jsou velmi drahé. „Z 9,5 miliardy nesplaceného dluhu od MMF musí Řecko u jedné třetiny, tedy u 3,5 miliardy, platit na úrocích téměř pět procent. To je podstatně více, než co Řecko platí na trzích,“ řekl Regling.

V rámci balíku pomoci, který navazuje na záchranný program, státy eurozóny slíbily poskytnout Řecku až 4,8 miliardy eur. Ty mají být vyplaceny do roku 2022, pokud ovšem budou Atény pokračovat v reformách. Páteční peníze jsou prvními uvolněnými prostředky z tohoto balíčku.