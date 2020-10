Ministr, který zastínil Borise. ‚Svěží vítr konzervativců‘ vynesla na výsluní koronavirová krize

Londýn/Praha Problémy se zvládnutím pandemie otřásly popularitou Borise Johnsona. O to víc roste obliba Rishiho Sunaka, který jako ministr financí v minulých týdnech štědře rozdával miliardy.

Kdyby bylo v Downing Street číslo 10, sídle britských premiérů, volno, kandidát by byl jasný – Rishi Sunak. Jenže tam volno není, a tak ministr financí spěchal na nedávné konferenci Konzervativní strany vyjádřit podporu Borisi Johnsonovi. „Poznal jsem zblízka břímě, jež ministerský předseda nese,“ řekl hned zkraje své řeči. „Ano, nebylo to vždy snadné, ale v klíčových momentech se Boris Johnson rozhodl správně – a to je vůdcovství, jaké potřebujeme.“

Jiní konzervativci jsou k premiéru Johnsonovi méně shovívaví, a to včetně jeho někdejších skalních přívrženců. Libertariánská pravice se bouří proti koronavirovým opatřením a ve spřáteleném tisku byl Boris nedávno označen za „ňoumovitou chůvu“. Premiér, kdysi známý svým robustním smyslem pro humor a poněkud lehkovážnými komentáři, je nyní zobrazován coby ustaraný muž v roušce, který neustále něco zakazuje. Oproti tomu Sunak se zviditelnil štědrými finančními injekcemi do soukromého sektoru a ve svých čtyřiceti letech si vytvořil image „svěžího větru“ Konzervativní strany.

Přitom nebyl od začátku v jednoduché pozici. Nahrazoval na postu ministra charismatického Sajida Javida – muže pákistánských kořenů, který se i přes svůj skromný původ dokázal probít mezi elitní klub konzervativních „Eton boys“ (absolventů soukromé školy Eton – pozn. red.) a mnoha lidem tím imponoval.

Pro Sunaka hovořila především prokázaná loajalita vůči Borisi Johnsonovi, kterého během parlamentních voleb v loňském roce dokonce zastupoval v televizních debatách. Měsíc po jeho nástupu do funkce v březnu 2020 navíc přišla do Spojeného království pandemie koronaviru a celostátní „lockdown“ hrozil mít tragické ekonomické důsledky. Paradoxně to ale byla právě koronavirová krize, která Sunakovi přinesla místo na výsluní.

Bankéř s indickými kořeny

Sunak se narodil v roce 1980 rodičům indického původu, kteří do Spojeného království, jako mnozí britští Indové, emigrovali z východní Afriky. Chodil na prestižní a starobylou Winchester College, kde redigoval školní časopis a reprezentoval školu coby její „head boy“, tedy zástupce studentů. Následně vystudoval politologii, filozofii a ekonomii na Oxfordu a později pokračoval coby stipendista na kalifornském Stanfordu. Tam také poznal svou budoucí manželku Akshatu, dceru indického miliardáře Narayany Murthyho.

Britský premiér Boris Johnson (vlevo) a ministr financí Rishi Sunak.

Po škole se Sunak vydal cestou investičního bankéře. Pracoval pro Goldman Sachs, Theleme Partners či Catamaran Partners – indickou společnost vlastněnou jeho tchánem. Poslancem se stal poprvé v roce 2015. Už zde na svém postu nahrazoval slavného předchůdce. Členem britského parlamentu za Richmond totiž nebyl nikdo jiný než William Hague, bývalý vůdce konzervativců (1997–2001) a ministr zahraničí v první vládě Davida Camerona (2010–2015). Na rozdíl od tehdejšího ministra financí i jeho nástupců v referendu o brexitu ale Sunak podporoval vystoupení z Evropské unie. To stálo na počátku jeho vzestupu.

Vzestup díky brexitu

Ve vládě Theresy Mayové (2016–2019) už Sunak zastával nižší kabinetní funkci a jeho oddanost brexitové věci ho umístila do hledáčku klíčového poradce Borise Johnsona, Dominica Cummingse. Během kampaně o vedení Konzervativní strany se Sunak postavil jasně na Johnsonovu stranu a po několika měsících už Borise zastupoval v televizních debatách, na které se budoucí premiér nemohl nebo nechtěl dostavit. Když duo Johnson–Cummings rozjelo operaci na zmenšení moci britského ministerstva financí, Sunak se zdál být ideálním kandidátem na nejvyšší post.

Hned od začátku ale ukázal, že rozhodně nebude druhořadou politickou figurou. Právě naopak. S propuknuvší koronavirovou krizí se dostal do centra pozornosti, když „každý den“ ohlašoval nová podpůrná schémata na ochranu soukromého sektoru. Miliardy liber létaly sem a tam: 11,1 miliardy na ochranu pracovních míst, 6,1 miliardy pro živnostníky, 14,18 miliardy na půjčky podnikům. K 31. srpnu celkový obnos uvolněný ministerstvem financí vystoupal na 37,5 miliardy liber (zhruba 1,1 bilionu korun). Kde Johnson zakazoval, Sunak dával. A tento obrázek se v britském povědomí zachytil.

Jak pevná je tato mocenská pozice, je těžké říci. Staré přísloví varuje, že „rychle nabyl, rychle pozbyl“. Možná, že s ochabujícím koronavirem bude vadnout i Sunakova sláva. Na druhé straně má mladý ministr na čem stavět. Sleduje ho 409 tisíc lidí na Twitteru, 125 tisíc na Instagramu – to je v naší době politický kapitál, se kterým se musí počítat. Zároveň se těší silné podpoře právě těch médií, jež kdysi vyzdvihovala Johnsona.

Není bez zajímavosti, že jeho nejlepším přítelem je James Forsyth z časopisu The Spectator, považovaný za jednoho z nejvlivnějších pravicových komentátorů v Británii. Sunak byl Forsythovi coby svědek na svatbě a je též kmotrem jeho dětí, zrovna jako je Forsyth kmotrem Sunakových dvou dcer.