Ministr spravedlnosti USA Sessions rezignoval. Trump mu poděkoval

Jeff Sessions Ministrem spravedlnosti, který je současně generálním prokurátorem, byl Sessions od loňského února. Do té doby působil 20 let jako senátor za Alabamu a byl také alabamským ministrem spravedlnosti. Po svém nástupu do funkce ministra prohlásil za své priority skoncování s ilegální migrací a boj s rostoucí kriminalitou.

Trump ale začal záhy Sessionse kritizovat. Loni v červenci prohlásil, že lituje, že si ho vybral jako ministra spravedlnosti. V rozhovoru s listem The New York Times (NYT) prohlásil, že kdyby věděl, že se Sessions vzdá formálního dohledu nad vyšetřováním kauzy údajného vměšování Ruska do prezidentských voleb, vybral by si na tento vládní post někoho jiného. Sessions už loni v březnu prohlásil, že se vzdává dohledu nad činností týmu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách v roce 2016 vzhledem k možnému střetu zájmů.

Přitom v březnu 2017 se objevily informace, že Sessions během prezidentské kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem v USA. Sessions se v prvním případě s ruským ambasadorem sešel jako tehdejší člen senátního výboru pro ozbrojené složky, podruhé to bylo v rámci setkání amerických politiků se skupinou velvyslanců. Tehdy ho ještě Trump podpořil.

A byl to také Sessions, kdo Trumpovi doporučil, aby odvolal šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho. Trump tak učinil údajně kvůli ztrátě důvěry a kvůli chybám při vyšetřování skandálu kolem služební elektronické pošty Hillary Clintonové, soupeřky Trumpa ve volbách. Podle názoru většiny médií byl skutečným důvodem Trumpův odpor k vyšetřování údajných zásahů Ruska do prezidentských voleb, které měly Trumpa zvýhodnit.

Letos v srpnu Trump na Twitteru vyzval Sessionse, aby bezodkladně zastavil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby vedené Muellerem. Bílý dům ale později vysvětloval, že prezidentova výzva nepředstavovala příkaz.¨

Vystudovaný právník a rodák z Alabamy (narozen 24. prosince 1946) Sessions byl v letech 1997 až 2017 alabamským senátorem a v letech 1995-1997 zastával post alabamského ministra spravedlnosti. Byl považován za jednoho z nejkonzervativnějších senátorů.