Ministři obrany debatovali o plánu na reformu Severoatlantické aliance, který představil Jens Stoltenberg

„Vedli jsme pozitivní a podnětnou debatu,“ řekl Stoltenberg na tiskové konferenci po videokonferenci s ministry. Podle něj je třeba spravedlivěji rozložit náklady na některé obranné akce NATO, například na rozmístění jednotek ve východní Evropě.



Podle agentury DPA se proti návrhu staví především Francie, která se vojensky angažuje především mimo území NATO, například v severní Africe. Nový systém by podle Paříže navíc nutil země, aby se finančně podílely i na vojenských akcích, k nimž jsou kritické.

Generální tajemník v reformním plánu rovněž navrhuje zlepšit koordinaci v rámci aliance a zavést další konzultační mechanismy s cílem posílit politickou spolupráci.

Podrobný návrh reformy NATO by měl být k dispozici na summitu, který by se měl konat ještě tento rok. Přesný termín zatím stanoven nebyl. Stoltenberg už dříve uvedl, že účast na summitu přislíbil i nový americký prezident Joe Biden. Ve středu generální tajemník řekl, že NATO chce pomoci zlepšit transatlantické vztahy.

Poprvé se ve středu jednání ministrů obrany účastnil nový šéf Pentagonu Lloyd Austin. Před jednáním na Twitteru uvedl, že má pro své kolegy jasné poselství. „Musíme se společně radit, společně rozhodovat a společně jednat. Pevně věřím v to, že jsou USA nejsilnější, když pracují jako součást týmu,“ napsal a dodal hashtag #WeAreNATO (My jsme NATO).

When I meet with my counterparts at the NATO defense ministers' meeting, my message will be clear: we must consult together, decide together and act together. I'm a firm believer that the U.S. is strongest when it works as part of a team. #WeAreNATOhttps://t.co/9U0UhnciMz