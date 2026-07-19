KLDR a Rusko podepsaly v roce 2024 dohodu o obraně při příležitosti návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině. Nasazeni byli v západoruské Kurské oblasti s cílem vypudit ukrajinské jednotky, které sem pronikly při překvapivém vpádu na ruské území. KLDR na oplátku podle analytiků dostává finanční pomoc, energie a potraviny.
Ruský ministr obrany Andrej Belousov a několik dalších vysokých úředníků Moskvy navštívili KLDR v dubnu, aby jednali o posílení vojenských vazeb mezi oběma zeměmi.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un při setkání s Belousovem uvedl, že KLDR plně podpoří ruskou politiku obrany suverenity a bezpečnostních zájmů. Ruský ministr obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS řekl, že Moskva je připravena podepsat plán rusko-severokorejské vojenské spolupráce na období let 2027 až 2031.