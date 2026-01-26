Na Trumpa kvůli Minneapolisu tlačí už i republikáni. Sílí výzvy k odvolání Noemové

Autor: ,
  13:35aktualizováno  13:35
Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe Prettiho (25. ledna 2026) | foto: Reuters

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...
Kristi Noemová
Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu zastřelili amerického...
97 fotografií

Pretti, který byl zdravotník a staral se o válečné veterány, byl zastřelen necelé tři týdny poté, co agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE), rovněž v Minneapolisu, zastřelil 37letou Renée Goodovou.

Guvernér státu Minnesota Tim Walz opakovaně vyzval Trumpovu administrativu, aby ze státu stáhla federální agenty, a poznamenal, že se USA nacházejí ve zlomovém bodě. Státní úřady a federální vláda zastřelení Prettiho a Goodové, kteří byli občané USA, vykládají odlišně.

Trumpova administrativa agenta, jenž Prettiho zastřelil, hájí a Noemová v této souvislosti uvedla, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a neodpovídá to ani videím svědků.

Podle minnesotských úřadů byl Pretti legálním držitelem zbraně a zastřelen byl poté, co mu byla odebrána. Po smrtící střelbě pokračovaly v Minneapolisu a dalších amerických městech protesty proti brutalitě imigračních agentů.

Trump v nedělním rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal (WSJ) řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v Minneapolisu, a zároveň naznačil ochotu imigrační agenty stáhnout, aniž by uvedl konkrétní termín.

Ke kritickým hlasům opozičních demokratů se přidali i někteří republikáni. Řada republikánských senátorů, včetně Lisy Murkowské, Thoma Tillise, Davea McCormicka a Petea Rickettse vyzvala k transparentnímu vyšetřování.

Republikánský guvernér Vermontu Phil Scott v této souvislosti uvedl, že je nepřijatelné, aby federální agenti zabíjeli americké občany, kteří využívají své právo protestovat.

„Přinejlepším představuje počínání imigračních agentů naprosté selhání koordinace a přijatelné ochrany veřejnosti,“ uvedl. „Čeho je moc, toho je příliš. Prezident by měl tyto operace pozastavit, zklidnit situaci a zaměřit pozornost federální vlády na skutečné zločinné nelegální migranty,“ dodal s tím, že Kongres a soudy by měly obnovit ústavní pořádek.

Zároveň přibývají podpisy vyzývající k odvolání ministryně vnitřní bezpečnosti Noemové. Petice za podání ústavní žaloby, tedy impeachmentu, získala již 120 podpisů, z toho osm dalších demokratů se připojilo po zabití Prettiho, napsal portál NBC News s odkazem na demokratickou členku Sněmovny reprezentantů Robin Kellyovou. Většinu ve Sněmovně reprezentantů nyní mají Trumpovi republikáni.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.