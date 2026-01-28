Starosta Minneapolisu si hraje s ohněm, řekl Trump. Zásah povede „pohraniční car“

Autor: ,
  16:53aktualizováno  16:53
Starosta Minneapolisu Jacob Frey svými prohlášeními porušuje zákon a zahrává si s ohněm, napsal ve středu americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Trump reagoval na příspěvek na síti X, ve kterém Frey v úterý napsal, že Minneapolis nehodlá vymáhat federální imigrační zákony a soustředí se na zajištění bezpečnosti obyvatel.
Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...

Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu města z porušování zákona. (28. ledna 2026) | foto: AP

Tom Homan (13. ledna 2026)
Minneapolis odmítá vymáhání federálních imigračních zákonů, Trump viní starostu...
Federální imigrační agenti v Minneapolisu hlídají oblast, kde se podle...
Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
88 fotografií

Frey a šéf policie v Minneapolisu Brian O’Hara se předtím setkali s prezidentovým zmocněncem pro ochranu hranic Tomem Homanem.

„Starosta Jacob Frey překvapivě právě uvedl, že ‚Minneapolis nevymáhá a nebude vymáhat federální imigrační zákony‘. To se děje poté, co jsem s ním měl velmi příjemný rozhovor. Mohl by (mu) někdo z jeho blízkého okruhu vysvětlit, že toto prohlášení je velmi vážným porušením zákona, a že si zahrává s ohněm?“ napsal republikánský prezident.

Trump v pondělí oznámil, že rozsáhlou protiimigrační operaci v Minnesotě nově povede Homan poté, co federální agenti v Minneapolisu v sobotu zastřelili už druhého člověka, 37letého zdravotníka Alexe Prettiho.

Příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) předtím 7. ledna zastřelil stejně starou Renee Goodovou za volantem jejího vozu. Oba incidenty v Minnesotě vyvolaly protesty.

Frey při úterním setkání Homanovi řekl, že jeho hlavním požadavkem je, aby protiimigrační zásah v Minneapolisu a okolí skončil co nejdříve. „Vylíčil jsem panu Homanovi vážné negativní dopady této operace na Minneapolis a přilehlé komunity, jakož i zátěž, kterou představuje pro naše místní policisty,“ napsal starosta v sérii příspěvků.

Představitelé Trumpovy administrativy, včetně Homana a ministryně spravedlnosti Pam Bondiové, podle serveru The Hill už dříve vyzvali minnesotské představitele, aby vyhověli žádostem ICE a pomáhali se zadržováním migrantů v oblasti.

Minneapolis je však takzvané město poskytující útočiště (anglicky sanctuary city). Termín se používá pro označení měst, která omezují spolupráci s federálními imigračními úřady, zejména proto, aby jim ztížily deportace migrantů do zemí původu.

Vyhláška města Minneapolis uvádí, že zaměstnanci města, včetně policie a hasičů, nevymáhají federální imigrační zákony a nemohou od obyvatel vyžadovat jejich imigrační status ani příslušné dokumenty.

Trump v neděli na Truth Social vyzval Kongres k přijetí legislativy ukončující městská opatření o poskytování útočiště.

Zároveň apeloval na Freye, guvernéra Minnesoty Tima Walze a všechny další demokratické guvernéry a starosty, aby „spolupracovali s Trumpovou administrativou při prosazování zákonů naší země, místo toho, aby odporovali a aby rozdmýchávali plameny rozkolu, chaosu a násilí.“

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.