Frey a šéf policie v Minneapolisu Brian O’Hara se předtím setkali s prezidentovým zmocněncem pro ochranu hranic Tomem Homanem.
„Starosta Jacob Frey překvapivě právě uvedl, že ‚Minneapolis nevymáhá a nebude vymáhat federální imigrační zákony‘. To se děje poté, co jsem s ním měl velmi příjemný rozhovor. Mohl by (mu) někdo z jeho blízkého okruhu vysvětlit, že toto prohlášení je velmi vážným porušením zákona, a že si zahrává s ohněm?“ napsal republikánský prezident.
Trump v pondělí oznámil, že rozsáhlou protiimigrační operaci v Minnesotě nově povede Homan poté, co federální agenti v Minneapolisu v sobotu zastřelili už druhého člověka, 37letého zdravotníka Alexe Prettiho.
Příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) předtím 7. ledna zastřelil stejně starou Renee Goodovou za volantem jejího vozu. Oba incidenty v Minnesotě vyvolaly protesty.
Frey při úterním setkání Homanovi řekl, že jeho hlavním požadavkem je, aby protiimigrační zásah v Minneapolisu a okolí skončil co nejdříve. „Vylíčil jsem panu Homanovi vážné negativní dopady této operace na Minneapolis a přilehlé komunity, jakož i zátěž, kterou představuje pro naše místní policisty,“ napsal starosta v sérii příspěvků.
Představitelé Trumpovy administrativy, včetně Homana a ministryně spravedlnosti Pam Bondiové, podle serveru The Hill už dříve vyzvali minnesotské představitele, aby vyhověli žádostem ICE a pomáhali se zadržováním migrantů v oblasti.
Minneapolis je však takzvané město poskytující útočiště (anglicky sanctuary city). Termín se používá pro označení měst, která omezují spolupráci s federálními imigračními úřady, zejména proto, aby jim ztížily deportace migrantů do zemí původu.
Vyhláška města Minneapolis uvádí, že zaměstnanci města, včetně policie a hasičů, nevymáhají federální imigrační zákony a nemohou od obyvatel vyžadovat jejich imigrační status ani příslušné dokumenty.
Trump v neděli na Truth Social vyzval Kongres k přijetí legislativy ukončující městská opatření o poskytování útočiště.
Zároveň apeloval na Freye, guvernéra Minnesoty Tima Walze a všechny další demokratické guvernéry a starosty, aby „spolupracovali s Trumpovou administrativou při prosazování zákonů naší země, místo toho, aby odporovali a aby rozdmýchávali plameny rozkolu, chaosu a násilí.“