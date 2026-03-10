Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí

  23:00aktualizováno  23:00
Spojené státy v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí. Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu vyzval Teherán, aby všechny miny odstranil a pokud tak neučiní, pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky.
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě (9. března 2026) | foto: ČTK

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026
Pohled na tankery v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (3. března 2026)
Pohled na lodě v Hormuzském průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)
Teherán v noci opět čelil útokům. (10. března 2026)
O zničení minonosných lodí informoval v úterý americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Íránské aktivity v Hormuzském průlivu popsal web stanice CNN, který se odkazoval na dva informátory obeznámené s novinkami amerických zpravodajských služeb.

Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé - v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále 80 až 90 procent svých malých člunů a minonosek, takže by v ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.

Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.

„Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl,“ uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.

O Hormuzském průlivu se aktuálně hovoří také z důvodu údajného eskortu ropného tankeru americkým námořnictvem. Zprávy o něm jsou však zatím nejisté.

