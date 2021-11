Minsk a Moskva spojí zbraně. Jednání Putin-Lukašenko stvrdilo stále těsnější vztahy obou zemí

Vypadalo to jako setkání dvou starých stranických kamarádů, byť konané prostřednictvím videokonference na dálku. Ve skutečnosti ale šlo o dialog neporovnatelných vah: Vladimira Putina, vládce vojensky stále jedné z nejsilnějších zemí světa, a Alexandera Lukašenka, prezidenta mnohem menšího a zranitelnějšího Běloruska.



Jednání Putin-Lukašenko stvrdilo stále těsnější vztahy mezi oběma zeměmi, které jsou již teď technicky spojené v tzv. Svazovém státu Ruska a Běloruska (SGRB). Zatím sice jde o velmi volné souručenství, to by se ale v brzké době mělo změnit směrem ke konfederaci.

Posílení vojsk

Součástí společného plánu má být mimo jiné sjednocení zákonů obou zemí v ekonomické oblasti či budování jednotných finančních a energetických trhů, hodně se mluvilo i o spolupráci v oblasti vojenství a migrace. „Budeme posilovat společná uskupení vojsk v regionu,“ konstatoval včera Lukašenko. „Jak ukázaly poslední události, regionální uskupení vojsk je spolehlivým štítem bezpečnosti nejen pro naše země, ale i pro celé postsovětské prostranství. Spolu s ruským prezidentem neskrýváme naše záměry v budoucnu posilovat toto uskupení.“

Podle Putina, který se k jednání připojil online ze Sevastopolu na okupovaném Krymu, Rusko hodlá „pokračovat v pomoci bratrskému běloruskému národu“. Oba státníci se shodli, že „je třeba čelit pokusům Západu o vměšování do vnitřních záležitostí“.V jistém smyslu nejde o nic nového, podobné nápady na rusko-běloruskou unii tu byly již před pětadvaceti lety. První smlouva o úzkých vzájemných vztazích byla podepsána v roce 1996, ještě za mandátu ruského prezidenta Borise Jelcina. Pozdější plány obsáhly vedle hospodářské spolupráce dokonce i společnou měnu či státní symboly, realita však nikdy nepřekročila rámec ekonomických vztahů.

A časem vztahy Ruska a Běloruska dokonce značně ochladly, zejména poté co Lukašenko koncem 1. dekády 20. století začal pošilhávat po lepších vztazích s Evropskou unií a Bělorusko ke značné nelibosti Moskvy přistoupilo k programu Východního partnerství EU.

Jenže váhy se začaly naklánět zpět směrem k Rusku od srpna 2019, kdy se Lukašenko prohlásil vítězem běloruských prezidentských voleb. Hlasování ovšem bylo podle všeho zfalšované a vyhnalo statisíce opozičně smýšlejících Bělorusů do ulic k protestům – co do rozsahu nikdy před tím nevídaných.

Výsledkem byl také úplný kolaps vztahů mezi Bruselem a Minskem, Evropská unie uvalila na Bělorusko mnohočetné sankce a Lukašenkovi zbyl jediný potenciální zahraniční spojenec: Vladimir Putin.

V sázce je přeprodej ropy

Podstatnou otázkou kolem „Svazového státu“ nyní je zda se ekonomická spolupráce přetaví i v politickou integraci. Společná komuniké sice zdůrazňují, že to by měl být až další krok někdy v budoucnu, ale náznaky tu už jsou teď. „Lidé to (užší politické vztahy s Ruskem – pozn. red.) chtějí, a když máme požadavek od lidí, je třeba na to reagovat,“ řekl v září Lukašenko.

Ačkoli podle dřívějších Putinových slov je možné „posunout se v politické rovině až k tomu budou připraveny ekonomické podmínky,“ je zřejmé, že právě politická unie s Běloruskem v nějaké formě by pro Rusy byla tou hlavní výhrou – Moskva by světu ukázala, že si ve svém západním předpolí dokáže připoutat alespoň nějaký nárazníkový stát, když to nevyšlo v Pobaltí ani na Ukrajině.

Naopak pro Bělorusko jsou nepochybně hlavním motivem sbližování dobré hospodářské vztahy s Ruskem a Lukašenko bude pro jejich zachování jistě ochoten leccos překousnout.

Běloruská ekonomika, v absolutní hodnotě skoro třicetkrát menší než ta ruská, je po faktickém zamrznutí obchodu se Západem na Moskvě zcela závislá. A to nejen strukturou vývozu a dovozu, ale např. i v oblasti turistického ruchu či energetiky.

K významným příjmům Běloruska patří inkaso z reexportu ropy, kterou Minsk nakupuje od Moskvy za ceny hluboko pod světovou úrovní, aby ji s vysokou marží obratem vyvážel. Ztráta této surovinové linky – kterou Rusové v případě „neposlušnosti“ ze strany Minsku mohou snadno přerušit – by pro Lukašenka měla velmi nepříjemné následky.