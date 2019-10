VIDEO: Minuty hrůzy. Střelec z Halle si natočil, jak se dobýval do synagogy, uvnitř bylo 80 lidí

„Pachatel do dveří několikrát vystřelil a hodil vícero Molotovových koktejlů, dělbuchů nebo granátů, aby se dostal dovnitř. Ale dveře zůstaly zavřené, Bůh nás chránil. Celé to trvalo možná pět až deset minut,“ uvedl Privorozki, podle něhož bylo v té době v synagoze až 80 lidí.



#BREAKING: The moment the attacker tries to break into the #Halle synagogue by shooting at the entrance door pic.twitter.com/T6zkeubMcc https://t.co/IvIRgekubk