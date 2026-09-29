Jihokorejští vojáci byli zraněni 21. září při dvou po sobě jdoucích explozích v blízkosti vojenské demarkační linie (MDL) v západní části demilitarizované zóny (DMZ), silně opevněného pohraničního nárazníkového pásma mezi oběma Korejemi.
Stalo se tak během operace zaměřené na vytyčení hlídkové trasy v oblasti, kam po dekády téměř nikdo nevstoupil.
Jihokorejští představitelé zpočátku uvedli, že výbuchy zřejmě způsobily miny, nepřisuzovali je ale KLDR. Pondělní prohlášení jihokorejského sboru náčelníků štábů (JCS) přišlo po prohlídce místa incidentu.
Místopředseda JCS Kwon Te-won řekl, že existuje vysoká pravděpodobnost, že explodovaly severokorejské miny. Podle něj totiž neexistují žádné záznamy o tom, že by jihokorejské nebo spojenecké síly v této hustě porostlé oblasti miny pokládaly. Na KLDR podle něj poukazovaly také stopy po výbuchu, zbytky miny a předmět vypadající jako třetí podezřelá severokorejská mina nalezená na místě činu.
Pokud konečné vyšetřování dospěje ke stejnému závěru, Kwon řekl, že Jižní Korea za to bude činit KLDR plně zodpovědnou a že jihokorejská armáda přijme přiměřená opatření.
Severní Korea popřela odpovědnost za četné předchozí incidenty, z nichž ji obviňoval Soul, a tato obvinění označila za spiknutí s cílem vyvolat nepřátelské nálady.
Jižní Korea obvinila severního souseda například z výbuchů min v srpnu 2015, kdy exploze zmrzačily dva jihokorejské vojáky a výrazně zvýšily napětí mezi zeměmi. Soul a Pchjongjang si v tomtéž roce vyměňovaly výhrůžky, pořádaly přehlídky zbraní a obnovily propagandistické přeshraniční vysílání, což nakonec zvrátilo několikadenní vyjednávání. Pchjongjang vydal neurčité vyjádření lítosti nad zraněním vojáků, aniž by jasně přijal odpovědnost.
Demilitarizovaná zóna (DMZ) dlouhá 248 kilometrů a široká čtyři kilometry patří k nejvíce opevněným hranicím na světě. V tomto pásmu a jeho okolí jsou podle odhadů zakopány dva miliony min a jsou tam navíc ploty z ostnatého drátu, protitankové zábrany a armádní jednotky na obou stranách. Jde o pozůstatek korejské války z let 1950 až 1953, která skončila příměřím.
Vztahy obou Korejí, které jsou od roku 1953 de facto stále ve válce, se zhoršují od roku 2023. Pchjongjang v říjnu 2024 do severokorejské ústavy doplnil formulaci, že považuje Jižní Koreu za nepřátelský stát. Letos v květnu pak ústavu pozměnil tak, že z ní vypustil odkaz na znovusjednocení Korejského poloostrova.