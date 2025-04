Ruští agenti se snažili uplatit voliče 200 miliony eur, říká Moldavsko

Receanovo prohlášení přišlo ve stejný den, kdy Velká Británie uvalila sankce na proruskou nevládní organizaci Evrazia s tím, že je zodpovědná za pokusy o zmanipulování referenda v Moldavsku a destabilizaci tamní demokracie.

Moldavsko opakovaně viní Moskvu, že se vměšuje do jeho záležitostí, aby tuto bývalou sovětskou zemi udržela ve své sféře vlivu a zmařila její snahu vstoupit do roku 2030 do Evropské unie. Moskva tato obvinění popírá a kritizuje vládu v Kišiněvě.

Moldavské orgány činné v trestním řízení uvedly, že snahy o uplácení voličů vedl proruský oligarcha na útěku Ilan Shor a jeho stoupenci. Shor jakékoli pochybení popírá.

Také britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že sankcionovanou síť Evrazia řídil Shor, který je podezřelý, že dostával peníze z Ruska, a to i od oligarchy Romana Abramoviče.

V Moldavsku se mají letos na podzim konat parlamentní volby, které prověří, do jaké míry necelých dva a půl milionu obyvatel země podporuje proevropský kurz vlády v Kišiněvě.