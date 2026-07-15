USA hodnotí izraelsko-libanonská jednání pozitivně. Mluví se o zřízení pilotní zóny

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  18:48aktualizováno  18:48
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Italská policie hlídkuje před velvyslanectvím Spojených států v Římě, kde se v...

Italská policie hlídkuje před velvyslanectvím Spojených států v Římě, kde se v úterý a ve středu měly setkat libanonská a izraelská delegace. (14. července 2026) | foto: AP

Italská policie hlídkuje před velvyslanectvím Spojených států v Římě, kde se v...
Italská policie hlídkuje před velvyslanectvím Spojených států v Římě, kde se v...
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)
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Jednání mezi Libanonem a Izraelem dopadla podle Spojených států pozitivně. Zdroje agentury Reuters tvrdí, že se mimo jiné dohodlo zřízení takzvané pilotní zóny, Izrael by se navíc měl podle agentury AFP v následujících dnech stáhnout z pilotních zón na jihu Libanonu. Schůze se konaly v úterý a ve středu na americkém velvyslanectví v Římě.

Libanon ani Izrael se zatím k pokroku v jednáních nevyjádřily. „Dohodli jsme se na podobě a postupu zřízení pilotní zóny. V nejbližších dnech budou dokončeny poslední detaily a dohoda bude uvedena do praxe,“ uvedl podle agentury Reuters jeden z amerických představitelů.

Pilotní zóny jsou oblasti na jihu Libanonu, které dosud okupuje Izrael. Po jejich předání mají nad nimi získat výhradní kontrolu libanonské ozbrojené síly. Ty z nich mají vytlačit všechny nestátní ozbrojené skupiny, včetně Hizballáhu.

Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června.

Americký představitel podle Reuters dále uvedl, že jednání přejdou do technické fáze, jejímž cílem bude naplnění rámcové dohody a uzavření komplexní dohody mezi Izraelem a Libanonem.

Libanon vede s Izraelem jednání od dubna. Příměří, které mělo vstoupit v platnost 16. dubna, však opakovaně porušují jak izraelská armáda, tak Hizballáh.

Ten je významnou vojenskou silou v Libanonu a má i politické křídlo, jehož zástupci jsou i v libanonském parlamentu a ve vládě. Hizballáh se ale rozhovorů o míru neúčastní a stejně jako Teherán trvá na tom, že jeho konflikt s Izraelem má být řešen v rámci americko-íránských jednání o ukončení války, kterou Izrael a USA zahájily, když 28. února zaútočily na Írán.

Předchozí libanonsko-izraelská jednání se konala ve Washingtonu, kde byla také 26. června podepsaná zatím jen rámcová dohoda. Její realizace je nyní předmětem rozhovorů v Římě.

Izrael navzdory jednáním útočí v různých částech Libanonu. V jižním Libanonu podnikl pozemní invazi, kde vytvořil takzvanou nárazníkovou zónu sahající až deset kilometrů do Libanonu podél celé délky izraelské hranice, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.

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