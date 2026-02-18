Jednání v Ženevě přinesla pokrok, řekl Witkoff. Podle Rusů byla velmi napjatá

„Úspěch prezidenta Trumpa při sblížení obou stran tohoto konfliktu přinesl významný pokrok a jsme hrdí na to, že pod jeho vedením můžeme pracovat na zastavení zabíjení v tomto strašlivém konfliktu,“ napsal Witkoff na X. „Obě strany se dohodly, že budou informovat své příslušné představitele a budou pokračovat v práci na dosažení dohody,“ dodal.
Witkoff v příspěvku neupřesnil, čeho se pokrok v jednáních týká. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly „velmi napjaté“.
Ženevská třístranná jednání o rusko-ukrajinské válce navazují na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Agentury dříve uvedly, že shoda je zatím v nedohlednu. Rusko totiž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala i části území, které se mu dosud nepodařilo dobýt, což Kyjev odmítá. Rusko v současnosti okupuje přibližně 20 procent ukrajinského území, ale žádá celou Doněckou oblast, jejíž část zůstává pod kontrolou Ukrajiny.