Jednání v Ženevě přinesla pokrok, řekl Witkoff. Podle Rusů byla velmi napjatá

Autor: ,
  7:50aktualizováno  7:50
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff uvedl, že úterní jednání mezi zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska o možném ukončení ruské invaze na Ukrajinu přinesla „významný pokrok“. Ve středu mají rozhovory zprostředkované Američany pokračovat. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly „velmi napjaté“.
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce...

Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce Kremlu Jurij Ušakov a Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev v Kremlu na jednání kvůli válce na Ukrajině. (22. ledna 2026) | foto: AP

Americký prezident Donald Trump. (27. ledna 2026)
Ománský ministr zahraničí Badr Busajdí (vpravo) s americkým zvláštním vyslancem...
Donald Trump (16. února 2026)
Zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff, Trumpův zeť Jared Kushner, poradce...
30 fotografií

„Úspěch prezidenta Trumpa při sblížení obou stran tohoto konfliktu přinesl významný pokrok a jsme hrdí na to, že pod jeho vedením můžeme pracovat na zastavení zabíjení v tomto strašlivém konfliktu,“ napsal Witkoff na X. „Obě strany se dohodly, že budou informovat své příslušné představitele a budou pokračovat v práci na dosažení dohody,“ dodal.

Witkoff v příspěvku neupřesnil, čeho se pokrok v jednáních týká. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly „velmi napjaté“.

Ženevská třístranná jednání o rusko-ukrajinské válce navazují na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Agentury dříve uvedly, že shoda je zatím v nedohlednu. Rusko totiž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala i části území, které se mu dosud nepodařilo dobýt, což Kyjev odmítá. Rusko v současnosti okupuje přibližně 20 procent ukrajinského území, ale žádá celou Doněckou oblast, jejíž část zůstává pod kontrolou Ukrajiny.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.